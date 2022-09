Je broek laten openstaan is cool: “Ook curvy mannen en vrouwen claimen de trend”

“De jeansbroeken van jonge, stijlvolle mensen zijn unzipped, unbuttoned and unbothered”, schrijft de Amerikaanse krant 'The New York Times’. Opengeritst, losgeknoopt en onverschillig, dus. Want wie goed kijkt, ziet inderdaad steeds meer jongeren rondlopen met een broek die openstaat. Een trend die zeker niet bij iedereen in de smaak valt, maar die gelukkig wel door iedereen gedragen kan worden.

Niet enkel voor ‘skinny bitches’

Dé jeanstrend uit het Y2K-tijdperk, rond de millenniumwisseling, een periode die de mode nu volop recycleert, was de lagetaillebroek. Sterren showden er hun graatmagere lichamen mee. “Het was onderdeel van het uniform van skinny bitches zoals Paris Hilton, Lindsay Lohan en Nicole Richie", zegt moderedacteur David Devriendt. “Iedereen streefde destijds ook naar de thigh gap (ruimte tussen je dijen als je rechtstaat, red.) en volgde extreme diëten. In de bladen zag je alleen maar skinny topmodellen met lage broeken.”

Volledig scherm Paris Hilton in 2004 met Trent Maclean, de CEO van jeansbroekenmerk Seven For All Mankind. © WireImage

Anno 2022 zijn er enkelingen die zich opnieuw aan die trend wagen. Maar het is lang niet voor iedereen. De lage jeansbroek flatteert namelijk enkel en alleen zij die een superplatte buik hebben (en hun laatste twee maaltijden oversloegen). Die trend past dus niet helemaal in onze huidige tijden, waarin bodypositivity hoog in het vaandel wordt gedragen.

De tussenoplossing van Gen Z, die het beste van twee werelden biedt? Je broek laten openstaan. “Er is een nieuwe golf van mensen die zeggen: draag wat je wil, curves zien er goed uit. Je hoeft helemaal geen platte buik te hebben”, vertelt een 18-jarige filmstudente aan 'The New York Times’. “Voel je niet slecht als je broek niet past, laat hem gewoon openstaan en je zult er sexy en cool uitzien.” Volgens haar past het helemaal bij een slogan die momenteel op TikTok de ronde gaat: jij moet niet in je kleren passen, je kleren moeten jou passen.

Quote Trends zijn niet meer exclusief voor een beperkt groepje Moderedacteur David Devriendt

Ook veel praktischer dan een lagetaillebroek

De tendens is ook niet helemaal nieuw: trendsetters zoals Bella Hadid worden er al sinds 2018 mee gespot. Devriendt: “Vorig jaar zag ik Kendall Jenner ook al met een broek die openstond. Maar ook curvy mannen en vrouwen claimen die trend. Vroeger zou dat nooit geaccepteerd geweest zijn. Als je wat meer rondingen had, mocht je niet meedoen aan heersende trends. Dan telde je niet mee in de modewereld. Dat is vandaag gelukkig volledig verdwenen. Tegenwoordig zie je op social media curvy vrouwen die evengoed crop tops dragen: trends zijn niet meer exclusief voor een beperkt groepje met wat door de samenleving gezien wordt als een voorkeurslijf.”

En in tegenstelling tot een lagetaillebroek, die allesbehalve praktisch is, is deze trend ook bijna altijd flatterend. “Een low-rise ziet er niet goed uit als je je bukt of als je op de fiets zit. Een openstaande broek komt bij elk lichaamstype cool over. Het heeft echt iets badass. Het is een beetje hiphop inspired. Je kan het ook met heel veel verschillende dingen combineren. Toch blijft dit natuurlijk een trend die niet door de doorsnee persoon gedragen zal worden.”

Hieronder zie je alvast verschillende sterren en influencers die het uitproberen, zélfs zwangere mensen.

