Is dit de meest onverwachtse zomertrend ooit? “Ze zullen festivals en stranden veroveren”

De modewereld is in de ban van een wel heel bijzondere trend: gigantische skibrillen die bijna je hele gezicht bedekken zijn het accessoire du moment. En dat met de zomer in aantocht. Niet voor op de skipiste, wel voor op de zonovergoten playas dus. “Vroeger was zo’n grote, fluorescerende bril voor ‘Johnny’s’ of ravers. Vandaag is het voor fashion people.”