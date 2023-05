Inge, Kathleen, Anja en Julie kregen een make-over van NINA: “Stiekem wilde ik mijn haar al langer zo dragen”

Inge Mahieu (38): “Mijn bos krullen herleeft”

Inge heeft een bedrijf gespecialiseerd in geschenk(pakkett)en. Als ze niet in de weer is met haar man en kroost − Robbe (9), Marie (7) en Emma (4) − gaat ze sporten of een avondje weg met vriendinnen.

Hoewel ze zich in het dagelijks leven nooit opmaakt, is ze blij verrast over hoeveel effect een klein beetje extra badkamertijd al kan maken. “Bijzonder dat je met zo weinig product en ook zo snel je krullenbos net dat tikje extra leven kan geven. Dat ga ik zelf ook proberen!”

• Koraal is de ideale kleur om mee te experimenteren deze lente. Deze warme roodtint staat mooi bij elke huidskleur en het is zo’n kleurtje dat instant een zomers en blij gevoel geeft.

• Laat je oogschaduw eens overlopen in je blush. Zo trek je de aandacht naar boven − hallo, optische facelift − en je bent helemaal on trend met de catwalk. ‘Draping’ heet de techniek: door de kleur als het ware over je gelaat te draperen, creëer je een uniforme en frisse uitstraling.

• Heeft een krultang zin als je van jezelf al krullen hebt? Absoluut. Als je een paar lokjes rond de krultang wikkelt, zien je krullen er meteen meer gedefinieerd uit. Een volumespray geeft extra body zonder de luchtigheid te verliezen.

Kathleen Weuts (42): “Mooi, mijn lippen zo fel in de kijker”

Kathleen richtte na de dood van haar zoontje Lou met haar man Koen Lou’k up op, waar ze werkt als uitvaartplanner en rouwcoach. In haar vrije tijd geniet ze enorm van zingen en qualitytime met haar man en dochter Dot (5).

Op een doordeweekse dag zal je haar vooral au naturel zien − met uitzondering van mascara. “Dat is een must!” Voor speciale gelegenheden mag het wel wat meer zijn. “Normaal focus ik dan op mijn kapsel, maar ik ga vanaf nu zeker vaker mijn mooie lippen in de kijker zetten.”

• Wie net als Kathleen dieperliggende ogen heeft, kan wat concealer aanbrengen als basis. Onder de ogen, maar ook óp het ooglid. Een tint lichter dan je huidskleur staat fris en geeft een wakkere blik. Met wat er nog op je penseel (of vinger) zit, kan je een klein streepje zetten op de neusbrug. Dat reflecteert het licht en trekt de aandacht naar het centrum van je gezicht.

• Fijne wimpers? Probeer eens een lash primer. Die legt een laagje van vezels rond de wimperhaartjes waardoor ze dikker en voller lijken. Wat mascara eroverheen en iedereen denkt dat je van nature zulke indrukwekkende kijkers hebt.

• Voor een updo die de hele avond houdt, ga je eerst met een fijne krultang aan de slag. De krullen zorgen niet alleen voor meer volume, maar ook voor extra structuur, waardoor schuivertjes beter blijven zitten.

Anja cortebeeck (31): “Heel bijzonder, mezelf mét make-up zien’

Anje is dienstverantwoordelijke in een kinderopvang, samenwonend en mama van Robbe (15 maanden). Staat vaak op het volleybal- of padelveld. Als het sneeuwt, verkiest ze de skipiste.

“Eigenlijk draag ik nooit make-up, dus het is heel bijzonder om mezelf zo te zien. Binnenkort moet ik naar een trouw, en dankzij jullie weet ik gelukkig precies waar ik naar op zoek moet in de winkels en hoe ik het zelf moet doen. De theorie ken ik, nu nog hopen dat het me in de praktijk ook lukt. (lacht)”

• Weinig make-upervaring? Kies voor een vloeibare oogschaduw. De formule is ideaal voor beginners: je brengt ze gewoon aan met je vingers en dankzij de handige textuur heb je voldoende tijd om de kleur mooi uit te blenden. Heb je net als Anja blauwe ogen? Een warme koperkleur doet ze prachtig uitkomen.

• Een slimme manier om je kijkers nog meer uit te spelen is door je wenkbrauwen aan te zetten. Zo leg je automatisch het accent op je ogen. Kam ze wat naar omhoog met een wenkbrauwgel. Dat opent je blik en heeft een liftend effect.

• Kies een blushkleur die van nature in je huid voorkomt. Anja is met haar rode haren een warm type, waardoor perziktinten haar uitstekend staan. Dep wat crèmeblush op de appeltjes van je wangen en werk uit met je handen. Door de warmte van je vingers zal het product met de huid versmelten voor een frisse, naturelle look.

• Hét geheim van gezonde lokken? ­Bodycrème van Nivea. Warm wat ­product op tussen je handpalmen en ­verdeel het over je haardos voor een mooie glans en subtiele wetlook.

Julie Debecker (32): “Blij dat ik mijn haar eens naar achteren kan dragen”

Julie werkt als senior consultant voor Deloitte Digital. Ze heeft een man en dochters Camille (2,5) en Philippa (10 maanden). Ze is fan van lekker eten en reizen.

Als jonge mama verloopt het make-uppen een stuk sneller en slordiger. Tijd om te experimenteren is er al helemaal niet meer. “Make-uppen beperkt zich meestal tot de basis – een crème, concealer en wat mascara – mijn haar draag ik meestal vast. Stiekem wilde ik mijn haar al langer zo naar achteren dragen, maar ik durfde nooit goed. Ik ben blij dat ik het nu eens gezien heb, en ben ervan overtuigd dat ik het vaker zo zal doen!”

• Net als Julie een onzuivere huid? Kies liever voor poederproducten dan ­crèmes, die zijn beter bestand tegen overtollige talg. Concealer breng je het best plaatselijk aan: zo blijft de rest van de huid mooi naturel. Door het product te deppen in plaats van te wrijven krijg je het beste effect.

• Gooi de applicator die je bij een oogschaduwdoosje krijgt niet weg, want die is uitstekend om de lijnen van je oogschaduw mee te schetsen én er belandt minder product op je wangen. Vervaag met een ander, fluffy borsteltje voor een natuurlijk effect. Met een lichte, glanzende oogschaduw op het bewegende ooglid laat je de ogen bovendien extra spreken. Onderdruk de neiging om je wenkbrauwen op te trekken als je oogschaduw aanbrengt. Hou je ogen ontspannen, dat is namelijk ook de blik die anderen van je zien.

• Een glansspray als finishing touch zorgt ervoor dat je haren het licht mooi weerkaatsen, voor een gladde en glanzende haardos.

Wat is JEZ!? JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius voluit hun schouders onder zetten, de opvolger van Rode Neuzen Dag. Het haalt samen met heel Vlaanderen geld op voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren van 6 tot 21 jaar oud. Met de LotJEZ-tombola kon je maar liefst 23 unieke belevingen winnen, waaronder vier ­make-overs door NINA’s beautyteam.

