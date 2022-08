Iedereen prima ballerina? De platte schoentjes zijn (helaas?) terug van weggeweest

De ene associeert de ballerina met flanerende, elegante Parisiennes, de ander met veel te groot ogende (stink)voeten. Of het je nu vreugde of verdriet oplevert, we kunnen er niet omheen: ballerina’s zijn terug van weggeweest. Dit zijn de favorieten van de redactie.

Ze waren er in alle kleuren van de regenboog en meestal voorzien van een schattig strikje: de brave ballerina katapulteert menig millennial terug naar haar jeugd. Midden jaren 2000 was het schoentje ontzettend populair — een allemansvriend die je onder een zwierige jurk of stoerdere jeans kon dragen.

Nadien moffelden we de schoenen ergens achteraan in onze kast of brachten we exemplaren naar de kringloopwinkel. De schoen stierf een stille dood. Om nu weer te herrijzen uit de as als een feniks. Al zit niet iedereen daarop te wachten, blijkt uit sommige vernietigende reacties op sociale media.

590 dollar voor de Lanvin-ballerina’s, 790 euro voor de Dior-variant

Mode-influencer Matilda Djerf, die zo’n 2.5 miljoen volgers heeft op Instagram, zette een week geleden nog haar zwart paar klassieke ballerina’s van Chanel in de kijker. “Matilda Djerf brought them back”, klonk het nadien in filmpjes op videoplatform TikTok. De hashtag #balletflats kreeg een flinke boost en werd intussen al meer dan 12.6 miljoen keer bekeken.

Al mogen we Matilda Djerf zeker niet als pionier beschouwen: ook zij haalde de mosterd elders. Een complete verrassing is de comeback van het platte schoentje namelijk niet: de terugkeer sluit mooi aan bij de modetrend ‘balletcore’. Daarbij staan kleuren als zachtroze, stoffen als tule, elegante wikkelvesten en romantische kanten bloesjes centraal. We spotten ook ballerina’s op de catwalks van prestigieuze modemerken als Lanvin, Dior en Valentino, die er elk hun eigen draai aan gaven.

Volledig scherm Voor de Lanvin-ballerina's tel je 590 dollar neer, de Dior-variant heb je voor 790 euro. © Lanvin/Dior

En er zijn natuurlijk ook modekenners die nooit zijn gestopt met het dragen van ballerina’s. Zij maakten geen grand plié voor de fashion police en gingen onverstoord hun eigen weg. Gigi Hadid bijvoorbeeld, die ze droeg in 2015. Of it-girl Alexa Chung, die de ballerina destijds trouwens mee groot gemaakt heeft. Haar kon je twee jaar geleden ook gewoon spotten met een paar ballet flats aan de voeten. Het liefst nog versierd met parels of diamanten.

Volledig scherm Alexa Chung in februari 2020. © Getty Images

Versierd met studs, vervaardigd uit velours

Het goede nieuws voor ballerina-sceptici: veel exemplaren kregen een grondige update. Je hoeft je zeker niet te beperken tot de meest tuttige variant: je kan ook gaan voor een minimalistische lederen paar, of ballerina’s versierd met studs, vervaardigd uit velours, met hippe accenten of een klein hakje. Wij delen 8 exemplaren die ons hart sneller doen slaan. Al moeten we toegeven: ook voor ons is het nog even wennen.

