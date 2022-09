Iconische Baguette Bag van ‘Sex And The City’ blaast 25 kaarsjes uit: “Ze hebben die tas echt uitgemolken”

“Men noemde het ook wel eens de rich bitch bag .” Nu de allereerste it-bag 25 kaarsjes uitblaast: tijd voor een lesje modegeschiedenis. Moderedacteur David Devriendt legt uit hoe de Baguette van Fendi uitgroeide tot zo’n icoon en waarom de tas zo populair blijft. “Het model mag geïnspireerd zijn op Franse vrouwen die een stokbrood onder hun arm dragen, de Baguette was vooral populair in Amerika. En onlosmakelijk verbonden met New York en het hedonisme uit ‘Sex And The City’.”

Het Italiaanse merk Fendi stelde afgelopen weekend zijn Resort 2023-collectie voor op New York Fashion Week. De ster van de show? Niet de vele bekende aanwezigen (van Kim Kardashian tot Kate Moss en Grace Jones) maar de iconische Baguette Bag van het merk. Die vierde namelijk haar 25e verjaardag. Verder nog aanwezig op dat partijtje: actrice Sarah Jessica Parker herself, degene die de tas voorgoed op de kaart zette.

“Maar het is een Baguette!”

De tas werd in 1997 ontworpen door Silvia Venturini Fendi (61), de kleindochter van de oprichters van Fendi, en de inmiddels overleden Karl Lagerfeld, die voor het merk begon te werken in 1965. Destijds waren de meeste handtassen groot genoeg om je hele hebben en houden in mee te dragen. Maar de Baguette Bag was klein en had nét voldoende ruimte voor je portemonnee, huissleutels en lipgloss. Kortom: de benodigdheden voor een avondje uit.

Dat maakte de tas chic en revolutionair: in plaats van alleen maar praktisch te zijn, was de Baguette een accessoire dat je outfit naar een hoger niveau kon tillen. En hij paste onder je arm, zoals Parisiennes een stokbrood zouden dragen.

“Desondanks was de Baguette Bag in eerste instantie niet superpopulair”, begint moderedacteur David Devriendt. Maar dat veranderde toen Fendi, als een van de eerste modehuizen, stuks begon uit te lenen aan de cast van ‘Sex And the City’ - een bijzonder slimme zet. Liefhebbers herinneren zich meteen de inmiddels wereldberoemde scène uit seizoen 3. Nadat Carrie per ongeluk in een foute buurt van New York terechtkomt, richt een overvaller een geweer op haar. “Wat?”, vraagt Carrie. “Geef me je handtas”, antwoordt de overvaller, waarop ze dramatisch uitroept: “Maar het is een Baguette!”, om vervolgens haar paarse, met lovertjes bezette tas af te geven.

Handtassen uitspuwen

Dankzij die scène bereikte de Baguette cultstatus. “Eind jaren negentig, begin tweeduizend ontstond het concept van een it-bag die iedereen moést hebben. De modewereld boomde, logomania was groot en iedereen wilde door middel van kleding en accessoires uitpakken met z'n status.”

“Schoenenmerken zoals Jimmy Choo en Manolo Blahnik waren een enorme hype. Maar in tegenstelling tot schoenen of kleding kon een handtas door iedereen gedragen worden, ongeacht je maat. Daardoor had het item potentieel om hyperpopulair te worden bij het brede publiek. Plots werden er door verschillende merken verschillende modellen uitgespuwd om te zien of ze het tot it-bag konden schoppen. De Baguette Bag was effectief de eerste die daarin slaagde.”

“Het model mag dan geïnspireerd zijn door de manier waarop Franse vrouwen een stokbrood onder hun arm houden, hij was vooral populair in Amerika. Onlosmakelijk verbonden met New York en het hedonisme uit ‘Sex And The City’ dat mode en plezier combineerde. De mythe daarrond blijft.”

Quote Alleen socialites konden het betalen, of de mensen die het écht wilden en er een maandloon (of twee) voor over hadden. Moderedacteur David Devriendt

‘Rich bitch bag’

“De celebritycultuur was destijds ook groeiende in Amerika, en iedereen keek naar topmodellen en bekendheden om te zien wat ze droegen. Onder andere Paris Hilton was fan van de Baguette. Maar uiteraard was het prijskaartje van de Baguette niet voor iedereen toegankelijk. Daarom werd de it-bag ook wel eens de rich bitch bag genoemd: alleen socialites konden het betalen, of de mensen die het écht wilden en er een maandloon (of twee) voor over hadden. Maar hoewel de tas prijzig was, was het net niet zo onbetaalbaar als een tas van Chanel of Hermès.”

Een jonge Paris Hilton eind jaren negentig met de Baguette.

“De tas werd héél veel gekopieerd, dat was destijds nog niet zo strafbaar. En anders dan nu maakte het in feite niet zoveel uit of je Baguette nep was. Anderzijds is dat ook een beetje het lot van een it-bag om nagemaakt te worden. Ook Zara en Mango kopiëren vandaag nog de populairste modellen van het moment, zij het zonder kenmerkend logo. Maar de Baguette is zodanig vaak nagemaakt dat het simpelweg de naam van het model is geworden: een langwerpige tas met een simpele ‘strap’.”

800 verschillende uitgaven

Maar zoals dat gaat kwamen er op een bepaald moment nieuwe it-bags. “Voor een tijd was de Baguette echt uit de mode, dus hij werd uit de handel gehaald. Klassieker of niet, het is heel moeilijk om constant gewild te blijven. Vintagewinkel Labellov zou de tas een aantal jaar geleden niet zo gretig als nu hebben aangenomen. Desondanks werd de tas doorheen de jaren toch almaar nieuw leven ingeblazen door Fendi en werd er zelfs een boek aan gewijd: inmiddels zijn er meer dan 800 verschillende uitgaven. Ze hebben die tas echt uitgemolken.”

Quote Wie slim is, investeert er nu in, want het icoon blijft. Moderedacteur David Devriendt

“In 2019 herintroduceerde Fendi de tas ook met de #BaguetteFriendsForever-campagne.” En sinds de Y2K-revival die enkele jaren terug begon, maakt de tas een heuse comeback. “Gen Z ontdekte het model en de geschiedenis errond op TikTok en werd ook fan. Begin dit jaar speelde Fendi daar slim op in door Sarah Jessica Parker te laten schitteren in een campagne en de iconische paarse variant uit de wereldberoemde scene opnieuw uit te brengen. Ook in de reboot van SATC, ‘And Just Like That’, was de tas opnieuw te zien. Wie slim is, investeert er nu in, want het icoon blijft. Mensen houden van items met geschiedenis, en ook de volgende generatie zal interesse tonen in het verhaal van de Baguette.”



De it-bag van vandaag?

Met een kwarteeuw op de teller blijft Fendi’s Baguette Bag een vaste waarde geworden in de modewereld. Voor de gelegenheid staken Marc Jacobs, Tiffany & Co., en Porter de Baguette Bag in een nieuw jasje - het resultaat daarvan was te zien tijdens de Resort Show. Marc Jacobs kiest in zijn campagne strategisch voor Gen Z-modellen: onder andere Euphoria-ster Chloe Cherry en multidisciplinaire fotografe Alana O’Herlihy (de bestie van Bella Hadid) waren erin te zien.

