Huis met karakter, zonder groot budget? 4 experts delen tips: “Waar zit ik graag? Hoe valt het licht tijdens de dag?”

Matchen met je interieur? Onze modekenner Hilde Geudens tipt hoe je aan ‘decodres­sing’ doet

Mode en interieur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Chillen in je crèmekleurige zetel met een beige broek: aesthetically pleasing. Dat bewijzen ook de trends: net als in huis zijn neutrale items, maar ook extra kleurrijke stukken nu het van het. Modekenner Hilde Geudens tipt items die in jouw kast moeten hangen én perfect in jouw interieur passen.