Hoe ‘train’ je je haar om minder snel vet te worden?

Last van droge lokken na een dag in de zon? Zo behandel je je ‘haarkater’

Plezier in de zon staat niet per se gelijk aan plezier voor je haar. Ooit al wakker geworden met droog en futloos haar na een zomers uitje? Dan had je last van een ‘haarkater’. Hoe je je coupe dan redt en nog beter, hoe je een haarkater vermijdt, tipt een kapper.