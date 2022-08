Hoe oud is je huid en welke crèmes smeer je best? Één selfie hebben deze slimme apps nodig om het je te zeggen

Serum, dagcrème, nachtcrème, oogcrème, gezichtsbalsem, masker... Producten voor gezichtsverzorging zijn er in overvloed. Dat maakt het moeilijk om te weten wat je exact nodig hebt. Enter: virtuele huidanalyses. Je hoeft enkel een selfie te maken en artificiële intelligentie vertelt je wat de precieze noden zijn van jouw huid, en hoe je kan vermijden dat die er verouderd of onzuiver uitziet.

Weten welke verzorgingsproducten je nodig hebt, is niet makkelijk. In winkels ben je snel overdonderd door het overaanbod. Gelukkig is de schoonheidsspecialist tegenwoordig slechts een muisklik verwijderd. Steeds meer beautymerken en bedrijven lanceren namelijk een app om persoonlijk advies te geven. En die kosten je geld noch moeite.

Ook Eva Van Ootegem, zaakvoerster bij de Belgische tak van cosmeticaproducent Janssen Cosmetics, kwam op het idee om zo’n toepassing te ontwikkelen. “Tijdens corona werden alle schoonheidsinstituten maandenlang verplicht gesloten en moesten we klanten helpen met online advies of advies via de telefoon”, zegt ze. “Zo kwam ik op het idee om een app te ontwikkelen. Eentje die klanten onmiddellijk persoonlijke tips geeft aan de hand van een selfie.”

De scan zegt je ook wat je ‘huidleeftijd’ is. “Een tikkeltje confronterend”

De online scanner vind je op de website van Janssen Cosmetics. Het werkt als volgt: je moet eerst een foto uploaden. Belangrijk is dat je huid gereinigd is, dat je geen make-up draagt en dat je de foto maakt in natuurlijk daglicht. Vergeet ook niet om je bril af te zetten en je haren naar achter te kammen. Een algoritme, dat gebaseerd is op meer dan 10.000 beoordeelde foto’s door huidexperten, checkt vervolgens je huid en detecteert rimpels, roodheid, grove poriën, huidverslapping, acne, droge plekjes, vette zones, pigmentatie...

Quote Terwijl ik mooie scores haal wat betreft huidver­slap­ping, acne en pigmenta­tie, blijkt dat mijn huid niet bepaald effen is. Redactrice Liesbeth

Redactrice Liesbeth deed de test. “Ik ga er niet om liegen: zo’n scan is een tikkeltje confronterend. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat mijn ‘huidleeftijd’ 36 jaar is. Dat betekent dat mijn huidconditie toch enkele jaren ouder is dan mijn werkelijke leeftijd. Auw. Maar tegelijk leer ik een heleboel bij. Terwijl ik mooie scores haal wat betreft huidverslapping, acne en pigmentatie, blijkt dat mijn huid niet bepaald effen is. Het algoritme van Eva raadt me onder meer aan om een- of tweemaal per week een milde peeling toe te passen, om onzuiverheden tegen te gaan, dode huidcellen los te maken en mijn velletje gladder en soepeler te maken. Advies waar ik me zeker in kan vinden.”

Volledig scherm De huidanalyse van Janssen Cosmetics uitgetest. © rv

Eerder dit jaar kwam online apotheek Newpharma met een gelijkaardig initiatief op de proppen. De aanpak is dezelfde, al moet je daar wel zelf aangeven hoe oud je bent, en of je last hebt van stress en vermoeidheid. Op basis van een selfie checkt deze scanner wat de aandachtspunten zijn om je huid te verzorgen, en krijg je ook productaanbevelingen. Redactrice Liesbeth: “Mijn huid bleek aan de droge kant en de tool lokaliseerde enkele rode zones en gematigde rimpels. Een verkwikkende dagcrème, voedende balsem en oogcrème tegen wallen en kringen zouden me daarbij kunnen helpen, volgens de app.”

Er bestaan nog een heleboel gelijkaardige tools die hetzelfde doen, zoals SpotScan van La Roche-Posay of Face Mapping van Dermalogica. Allemaal slimme staaltjes technologie die je een frisse teint beloven én een routine met verschillende crèmes aanraden. Moet je al die producten kopen? Tuurlijk niet. Maar een gezonde huid begint met kennis, en die info komt goed van pas als je in de toekomst een skincareproduct wilt kopen.

Volledig scherm De huidanalyse van Newpharma. © rv

Lees ook: