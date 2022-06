Het wordt bloedheet: modekenners delen hun beste kledingtips. “Merinowol is het perfecte materiaal”

Langzaam stijgt het kwik, met dit weekend een exotische apotheose: het wordt meer dan 30 graden Celsius. Puffen geblazen dus, maar wat draag je het best op zo’n bloedhete dagen? Kies je voor witte of zwarte kleding? En welke luchtige outfits zitten comfortabel, maar zijn ook hip en stijlvol voor op kantoor? We vroegen het aan kleurexpert Hilde Francq en modejournalist David Devriendt.

Een kleerkast met zomerkleding ziet er waarschijnlijk lichter uit dan eentje met winteroutfits. Want tijdens de zomermaanden zijn we geneigd om voor witte kledingstukken of frissere kleuren te kiezen. Dat heeft niet alleen te maken met wat modetrends voorschrijven. We gaan er ook vanuit dat we het met lichte kleuren minder warm zullen hebben bij hoge temperaturen. Maar klopt dat wel? En waarom lopen mensen in de woestijn dan rond met lange, donkere gewaden? Wij vroegen het aan kleurexpert en trendwatcher Hilde Francq.

Net als de bedoeïenen

“Donkere kleuren slorpen de warmte op. Witte en lichte kleuren weerkaatsen het zonlicht en nemen daardoor minder warmte op”, legt de expert van trendstudio Francq Colors uit. “Daaruit zou je kunnen concluderen dat we het best lichte outfits dragen om het koel te hebben. Toch klopt dat niet.”

Quote Bij een losse garderobe verplaatst de hitte tussen gewaad en huid zich naar boven, waardoor er langs onderen lucht opgezogen wordt. Hilde Francq

Ze verwijst naar een onderzoek dat in 1980 gepubliceerd is in het wetenschappelijke vakblad ‘Nature’. “Vier wetenschappers plaatsten toen vrijwilligers in de woestijn tijdens de middag en testten een aantal verschillende outfits uit. Wat bleek? De hitte die doorgegeven werd door het gewaad op de huid was identiek bij het zwarte of het witte gewaad.”

Veel belangrijker was de snit. “Bij een losse garderobe is er sprake van een soort schoorsteeneffect: de hitte tussen het gewaad en de huid verplaatst zich naar boven, waardoor er langs onderen lucht opgezogen wordt. Hierdoor ontstaat er een luchtstroom die verkoelend werkt. Waarom bedoeïenen dan vaak zwarte kleding dragen? Wellicht omdat het minder straling doorlaat en daardoor beter tegen verbranden beschermt.”

Of je nu voor zwart of wit kiest, maakt niet zoveel uit. Je draagt simpelweg het best losse kleding. Is een loszittende outfit geen optie en ga je toch voor iets strakker? Dan haal je het best lichte kleuren uit je kleerkast.

Kijk ook naar de stof

Warm weer vraagt om luchtige stoffen die ademen én toch tegen de zon beschermen. “Stoffen die de stroming van de lucht bevorderen zijn een aanrader”, bevestigt Francq. “Luchtig linnen is een van de beste opties. Hoewel katoen erg fris aanvoelt, is het ook erg absorberend en houdt het zweet vast. Daarom is het niet altijd geschikt, tenzij het heel luchtig geweven is. Ook stoffen als viscose, tencel of zijde kunnen verkoelend aanvoelen.”

Moderedacteur David Devriendt voegt er nog aan toe: “Bij warme temperaturen grijpen mensen niet naar wol. Nochtans is merinowol het perfecte zomermateriaal. Het voelt licht, luchtig en zacht omdat het vocht afvoert en helpt verdampen.”

Oversized, kaftans en minirokken

Je stijlvol kleden terwijl het buiten bijna dertig graden is: simpel is het niet. Gelukkig lijken de modetrends rekening te houden met de weersvoorspellingen. David Devriendt lijst op welke items helemaal in de mode zijn én aangenaam om te dragen. “Deze zomer is het al volume wat de klok slaat. Oversized broeken die mooi aansluiten aan de taille maar wijder zitten rond de benen, zijn enorm populair. Broekspijpen die extreem wijd zijn, noemen we ook XL flood.”

“Op de catwalks zagen we ook veel maxi-jurken in flashy kleuren als oranje en felgroen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Belgische ontwerper Christian Wijnants. Andere jurken die deze zomer hoogtij vieren, zijn asymmetrische jurken, strapless jurken en de cut-out, een jurk met een wijde rok en afsnijdingen rond de heupen.”

Quote Zolang dit item niet te strak zit, heeft het ook een afkoelend effect. Moderedacteur David Devriendt

“Ook terug van weggeweest: de kaftan. De Belgische designer Dries Van Noten heeft er leuke in z'n collectie zitten, maar je vindt dit item tegenwoordig ook bij goedkopere merken. Matching sets zullen we deze zomer ook veel zien, zeker in de vorm van een los T-shirt gecombineerd met een ruime short in dezelfde kleur of print.”

“Oversized linnen jumpsuits zijn tevens een blijver: hip én plezant om te dragen. Hetzelfde geldt voor bermuda’s. De minirok maakt tot slot z'n comeback. Zolang die niet te strak zit, heeft dit item ook een afkoelend effect.”

