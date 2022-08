Het vissershoedje blijft het goed doen, maar hoe groeide dat ‘lelijke’ item uit tot trendy modeaccessoire?

Wat ooit een functioneel accessoire was, is nu al enkele modeseizoenen een heus statement: het vissershoedje. Op alle festivalweides zijn aanhangers ervan weer stevig vertegenwoordigd, en gisteren arriveerde Kat Kerkhofs nog in Turkije met een wit exemplaar op haar hoofd. Maar hoe groeide dat vissershoedje eigenlijk uit tot zo’n passe-partout voor jong en oud? Moderedacteur David Devriendt legt uit.

Laten we duidelijk zijn: gloednieuw is de vissershoed niet. “Chanel was het merk dat het in 2018 opnieuw op de kaart zette, een gewaagde zet", begint moderedacteur David Devriendt. “Toen ontdekte de huidige generatie het item. Het was alsof er een bom insloeg in de modewereld: het was controversieel. In het begin droegen vooral trendsetters zoals Bella Hadid het, maar op den duur wilde iedereen het hebben. Sindsdien blijft het overal opduiken, collectie na collectie, bij zowel luxemerken als grote ketens. Niet zo gek, want kleding en items die bij het outdoor leven horen, utilitaire items zeg maar, zijn al een aantal seizoenen trendy. En dat lijkt niet snel te gaan veranderen.”

Hoewel het accessoire nooit zo populair was als vandaag, is het een trend die doorheen de decennia wel vaker de kop opsteekt. “In de jaren zestig claimden de hippies het item al, net zoals het camouflagevest. Ze versierden het met allerlei logo’s en maakten er hun eigen versie van met tie-dye. Ook in de jaren negentig was het stuk enorm populair. We zagen het onder andere in de film ‘Clueless’, iconen zoals Britney Spears droegen het en het werd vertegenwoordigd in de rap- en zelfs de rockscene. Denk maar Rapper LL Cool J die nooit zonder Kangol-vissershoed te zien was - vorig jaar zagen we dat item dan weer opnieuw bij Lily Collins in de serie ‘Emily in Paris’.”

Volledig scherm Anne Hathaway in Cannes. © GC Images

Nieuw is het dus zeker niet, al is er wel één groot verschil. “Vroeger was de vissershoed een symbool van rebellie, iets dat de connotatie had ‘anti-fashion’ te zijn. Tegenwoordig is het mainstream, en júist een fashion statement. Dingen die gedragen werden door mensen die niks om hun looks gaven, zoals fleecetruien, Birkenstocks en Crocs, zijn tegenwoordig trendy. Sterker nog: iedereen draagt ze.”

Volledig scherm De vissershoed zat onder andere in de collectie van Versace voor komend najaar. © WireImage

Slecht nieuws voor wie geen fan is, want het vissershoedje mag nog even blijven. “Ook dit najaar zullen we het weer in alle collecties zien. Van Dries van Noten tot Raf Simons, Isabel Marant, Fendi, Hermes, Versace en Dior: allemaal hebben ze hun eigen versie. Ik voorspel dat het item hip zal blijven zolang de nineties en Y2K-trend blijft leven.”

