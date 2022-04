Het tijdperk van de lelijke schoen is voorbij: deze zomer zijn simpele slippers weer cool

Snoeperig pastel verovert de beautywe­reld, zo draag je het zelf: “Lila flatteert zowel koele als warme types”

De snoeperig gekleurde winkelrekken verraden dat het zover is: Pasen komt eraan, en dan verandert de wereld in een mierzoete toverbal. De beautywereld volgt gezwind: we zien lila liner, muntgroene ogen en perzikkleurige wangen. Beautyredactrice Sophie legt uit waarom we daar zo blij van worden, wat de kleuren van het seizoen worden en hoe je ze draagt. “Onbewust linken we pastelkleuren met onze kindertijd.”

3 april