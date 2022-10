Het modemoment waar mensen nog jaren over zullen spreken: topless Bella Hadid krijgt op catwalk jurk ‘opgesprayd’

OPROEP. NINA zoekt mannen die graag skincare- en andere verzor­gings­pro­duc­ten gebruiken

Hup, een klets water in het gezicht en ribbedebie: het was jarenlang de huidverzorgingsroutine van de meeste mannen. Maar daar lijkt stilaan verandering in te komen. NINA is daarom op zoek naar heren die willen vertellen welke schoonheidsproducten zij gebruiken.

24 september