Het kost 33 euro en wordt gehypet als ‘natuurlijke botox’. Helpt dit gadget echt tegen rimpels?

Olga Leyers trouwt in mini-jurk van Natan: “We wilden zéker niks traditio­neels. Het mocht gewaagder”

Zaterdag gaf Olga Leyers (25) het ja-woord in een trouwjurk van Natan. Het Belgische couturehuis maakte het kleed op maat voor haar met de identiteit en stijl van de presentatrice in het achterhoofd. En zo creëerden ze iets unieks, vertelt Pieterjan Van Biesen van Natan daarover. “Olga en ik raakten aan de praat en ze zei me: niemand mag het weten, maar ik ga ook trouwen.”