Het is hip om er als een Aperol Spritz bij te lopen. “Met meerdere tinten oranje verbreek je het ‘wortelgevoel’”

Liefhebber van het bitterzoete drankje of net helemaal niet: Aperol Spritz is hot. Meer zelfs: het feloranje drankje bepaalt deze zomer zelfs wat we dragen. Hoe je fel oranje draagt of combineert in zo’n Aperol-look? Styliste Sarah Roelstraete legt het uit. “Een oranje trui en een rozige broek: go for it”

“Opeens zie je overal oranje en perzikachtige en oranje-roze tinten, zowel in kleding, interieur als in make-up”, begint styliste Sarah. Michael Kors, Alexander McQueen of Gabriela Hearst: de kleur fleurt de beroemdste catwalks op en deze zomer spat het pittige sinaasappelkleurtje ook van de winkelrekken af. Wie zich van top tot teen aan de oranje trend durft te wagen, doet aan een mooi staaltje dopamine dressing.

“Oranje is de kleur van de ondergaande zon, van mandarijnen en van hippiemode”, zegt Sarah. “Het geeft positieve vibes die we na de voorbije periode graag in de verf zetten. We hunkeren naar die warmte. En dan is er ook nog de revival van de jaren 70. Dat alles maakt oranje een hit.”

Hoe draag ik oranje zonder een wortel te lijken?

Oranje is misschien geen voor de hand liggende keuze. Wie weet hangt de kleur nog niet eens in je kast. Maar de opbeurende citrustint past echt bij elke gelegenheid. “De kleur combineert bovendien als geen ander met de meest uiteenlopende tinten: van groen tot grijs en blauw, zoals een blauwe denim”, legt Sarah uit. “Je kunt het casual met een lichtblauwe jeans dragen. Dat is de eenvoudigste en minst riskante manier. Het felle kleurtje doet je outfit opvallen, maar met een simpele broek hou je het casual.”

Quote Je hoeft ook niet voor exact dezelfde oranje tint of dezelfde stof te gaan. Een beetje verschil kan net leuk zijn en verbreekt het ‘wortelge­voel’. Sarah, Styliste

“Of je gaat net voor feestelijk met een full oranje look. Kies dan voor mooie stoffen zoals satijn”, tipt Sarah. De durvers onder ons zullen dus niet snel twijfelen en kiezen voor een feloranje zomerse jurk, een jumpsuit of een blouse met een bijpassende broek. “De pyjamalook is trouwens nog steeds erg trendy. Je hoeft ook niet voor exact dezelfde oranje tint of dezelfde stof te gaan. Een beetje verschil kan net leuk zijn en verbreekt het ‘wortelgevoel’ dat je soms krijgt wanneer je volledig voor oranje kiest.”

Het zit ’m in de details

Een volledige oranje look toch iets té opvallend voor jou? Meer fan van oranje combineren met andere stuks? Ook dat kan. “Soms is een klein oranje detail al voldoende, zoals een oranje tasje of mooie sandalen als eyecatcher in een verder rustige outfit.” Koop dus een paar losse items in deze kleur en experimenteer. Werk naast oranje met neutrale tinten zoals wit, zwart of beige en let op gouden details of accessoires om de look op te fleuren. “Het oranje stuk is dan een accent dat je outfit net iets zomerser maakt.”

Is het wel voor iedereen weggelegd?

Oranje is altijd een warme kleur, daarom staat het ook niet iedereen. “Oranje maakt je al snel bleek. Mensen die staan met gouden juwelen zijn warme kleurtypes, zij passen goed met oranje. Maar mensen die vooral staan met zilveren juwelen dragen juist beter koele kleuren met een blauwe ondertoon: zij dragen beter een oranje broek of rok. De kleur is dan verder van je gezicht en maakt je hierdoor minder bleek. Ben je een warm type, dan hangt nog af van je huidskleur of je eerder staat met vol en gedempt of zacht oranje, of met een fris, helder oranje en een perzik- of zalmkleur.”

Clash met kleur en maak indruk

Maak een statement en durf felle kleuren te combineren voor een opvallende colorblock-look, tipt Sarah nog. “Kleuren die recht tegenover oranje staan in het kleurenspectrum combineren erg goed. Tegenover oranje vind je donkerblauw en groen, wat het goede matches maakt voor een outfit. Felroze en oranje lijken misschien te clashen, maar niets is minder waar.”

Verder is kleuren combineren een groot experiment. Probeer je oranje stuk gewoon te combineren met wat je in je kast hebt en wie weet vind je onverwacht een mooie match. Zoals een oranje trui en een rozige broek: go for it. “Hou je van iets meer ingetogen tinten, dan kun je nog altijd oranje aan. Combineer het met lila, dé andere trendkleur deze zomer, voor een verrassend softe look.”

Nu alleen nog die Aperol Spritz koud zetten.

