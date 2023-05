Het is chique, maar het schreeuwt niet: fluisterluxe is dé modetrend van 2023

Alleen voor superhel­den? Dacht het niet. Dit opvallende kleding­stuk is een trend

Modeland heeft een nieuwe koningin der trends, en dat mag je best letterlijk nemen. Op de coronation van de Britse prins - intussen ‘God save the King’ - Charles is een modieus hebbeding gespot: de cape. Ze zien er lekker elegant uit, maar toch draagbaar en gezellig. En nee, ze zijn lang niet alleen voor superhelden - of royals - weggelegd.