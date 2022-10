Herfstwandeling gepland? Deze handige 15 tassen komen van pas als je het bos intrekt

WEDSTRIJD. NINA geeft 5000 euro weg voor Week van de Belgische Mode: “Less is more zit in ons DNA”

Ook in de Belgische mode voelen ze de recessie komen. “De klant koopt nu misschien maar één jurk in plaats van drie.” Maar de sector zet door, zo gepassioneerd en creatief als altijd. Eén nieuwe jurk geeft je nog altijd een heerlijk gevoel, zeker als je een mede-Belg steunt. Daar draait het om, tijdens deze Week van de Belgische Mode. En psst, je kan honderd(en) shoptegoed winnen bij D’Autan, Hampton Bays, Just in case, Marie Méro of Pluto.

8 oktober