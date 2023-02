H&M en Mugler slaan de handen in elkaar voor betaalbare luxecollectie

Fans zaten lange tijd in spanning af te wachten, maar H&M heeft nu eindelijk verklapt met welk designermerk ze haar volgende collectie zal ontwerpen. Het gewaagde, maar iconische Mugler is dit keer de uitverkorene, kort nadat vader Thierry vorig jaar overleed. De collectie zal vanaf de lente in de rekken liggen.

Om de zoveel tijd gaat H&M een samenwerking aan met een luxemerk. Een traditie die al bijna twintig jaar standhoudt en, om vanzelfsprekende redenen, bejubeld wordt door fans en het grote publiek. Van Stella McCartney in 2005 tot Versace in 2011, Marni in 2012, Moschino in 2018 en recenter nog, in 2021, Simone Rocha. Al is dit slechts een greep uit de lange lijst aan grote designers met wie de Zweedse keten een samenwerking aanging.

Fashionista’s zaten dus lange tijd in spanning te speculeren naar de volgende designer, maar the word is out. H&M bundelt haar krachten met Mugler om high-end mode te kunnen aanbieden aan een betaalbaar prijsje. “H&M is trots om te delen dat haar volgende designersamenwerking met het huis van Mugler zal zijn”, kondigde het merk woensdag aan.

“De unieke en levendige geest van Mugler zal vertaald worden naar de Mugler H&M-collectie, die onder leiding van creative director Casey Cadwallader, gemaakt wordt. De collectie zal in het voorjaar van 2023 online en in geselecteerde winkels verkrijgbaar zijn. Meer info volgt later.”

Mugler is geliefd door, nu ja, zowat alle sterren

Vooraan in de rij staan Kim Kardashian, die in 2019 de iconische ‘wet look’-jurk van Mugler droeg naar het Met Gala, maar ook halfzus Kylie Jenner, model Bella Hadid en zangeres Dua Lipa zijn grote fans.

Volledig scherm Kim Kardashian op het Met Gala in 2019 in een ontwerp van Mugler. © GC Images

Er is nog geen informatie over hoe de collectie er zal uitzien, maar als we het DNA van Mugler onder de loep nemen, weten we dat we ons waarschijnlijk mogen verwachten aan more is more. Het merk verkiest extravagante ontwerpen, waarbij de vrouwelijke seksualiteit en sensualiteit vaak centraal staan. Verwacht je aan empowering en sexy ontwerpen, met waarschijnlijk veel korsetachtige stukken en BDSM-invloeden.

Volledig scherm Een model in ontwerpen van Mugler tijdens de recentste modeshow van het merk in januari. © Photo News

De designercollecties van H&M gaan keer op keer hárd, met klanten die tot buiten in rijen staan aan te schuiven om een kledingstuk te bemachtigen. Aangezien Thierry Mugler vorig jaar overleed, beloven de items nog net iets geliefder te zijn. Wees er dus snel bij, als de Franse ontwerper ook jouw hartje sneller doet kloppen.

