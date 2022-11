Héél dure Jezusschoenen: gedragen Birkenstocks van Steve Jobs verkocht voor duizelingwekkende som

Je kent ze wel: de typische ‘Jezusschoenen', ofwel Birkenstock Arizona’s in bruin suede. Ook Steve Jobs, die tien jaar geleden overleed, was een aanhanger van de betwiste stappers. Hij zou dit type sandalen veel gedragen hebben in de jaren zeventig en tachtig.

Jobs’ Birkenstocks hebben de hele wereld gezien

“De sandalen maakten deel uit van zijn eenvoudige kant”, vertelde ex-partner van Jobs, Chrisann Brennan, in een interview met Vogue, getiteld ‘Apple meets Birkenstock'. “Ze waren zijn uniform. Het mooie van een uniform is dat je je ’s morgens geen zorgen hoeft te maken over wat je aan moet trekken. Hij zou nooit iets gedaan of gekocht hebben om zich te onderscheiden van anderen. Hij was gewoon overtuigd van hoe slim, praktisch en comfortabel het ontwerp was. In Birkenstocks voelde hij zich geen zakenman, waardoor hij de vrijheid had om creatief te denken.”

De Birkenstocks waren een van de weinige dingen in het bezit van de Apple-oprichter toen hij overleed, volgens zijn nalatenschapsmanager Mark Sheff die de sandalen tot nu in zijn bezit had. In de afgelopen jaren maakten ze deel uit van verschillende tentoonstellingen, onder andere in Milaan, New York en Berlijn. “Steve Jobs bewaarde weinig dingen. Sommige items hebben we gehouden of aan vrienden of tuinarchitecten gegeven, andere brachten we naar Goodwill (tweedehandswinkel, vergelijkbaar met het Leger des Heils, red.)”, vertelde Sheff in 2016 aan het Amerikaanse magazine Business Insider. “De collectie die overbleef was zeer willekeurig.”

Een anonieme koper met een stevige portefeuille

Het Californische veilinghuis Julien’s Auctions heeft een aantal van die items te koop aangeboden, waaronder dus de Birkenstocks. Ze werden beschreven als ‘goed gebruikt’ en ‘intact’. Men verwachtte er zo’n 60.000 dollar voor te krijgen, maar uiteindelijk had een anonieme koper er exact 218.750 dollar (zo’n 210.000 euro) voor over. Hij of zij ontving daarbij ook een exclusieve NFT, een digitale representatie, van de sandalen. In 2016 werden al een horloge van het merk Seiko en een zwarte leren jas van Jobs verkocht voor respectievelijk 42.000 en 22.400 dollar.

“Na jarenlang gebruik bevat de zool van kurk en jute de voetafdruk van Steve Jobs", schrijft het veilinghuis. De sandalen werden verkocht in een publieke verkoop genaamd ‘Iconen en idolen: Rock 'n Roll’ met onder andere memorabilia, kleren, juwelen en meer van bekende figuren zoals Elvis Presley, Kurt Cobain en John Lennon.

