Halleluja: deze haartrend past bij elk haartype. “Bij sluik haar staat het chique, bij krullen speels”

Kleurrijk ‘out of office’-haar is een trend bij de kapper. “Het nadeel is dat je snel anders bekeken wordt”

De afgelopen maanden was haarverf hét populairste product. We durfden massaal te experimenteren met een coupe ‘out of office’, want er was toch geen kat die het zag. Blijkbaar hebben we de smaak te pakken, want nu we langzaam weer naar kantoor gaan, willen we deze gewaagde en kleurrijke look niet opgeven. Al merkt Sofie, die haar haren graag in alle kleuren van de regenboog verft, dat de trend nog niet helemaal geaccepteerd wordt.

7 september