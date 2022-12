Haar als een wolf of zeemeermin en een dikke laag Vaseline op je gezicht: dit waren dé beautytrends uit 2022

Het Amerikaanse Beauty Pie is zo lief geweest om de grootste beautytrends van 2022 in kaart te brengen. Het merk analyseerde miljoenen datagegevens, van de views van hashtags op TikTok en Instagram tot zoekopdrachten op Google en Pinterestborden. Dit alles om tot een uitgebreid overzicht te komen van de grootste trends. Benieuwd naar hoe we ons mooi maakten het afgelopen jaar?

1. Wolf cut

Met bijna twee miljard engagementen is deze rebelse coupe met stip de grootste beautytrend van 2022. Het kapsel is een combinatie van de seventies shag en de eighties mullet en wordt gecreëerd door verschillende laagjes te knippen in haar dat doorgaans wat langer is.

Voor durvers, vinden wij, en volgens het internet zijn het vooral mensen met ronde gezichten wie deze snit flatteert. Toch brak de wolf cut het afgelopen jaar helemaal door, met bijna twee miljard views op TikTok, meer dan een miljoen zoekoprdrachten op Google en als thema van meer dan 1.000 Pinterest-borden. Celebrities zoals Billie Eilish, Barbie Ferreira, Doja Cat, Keke Palmer en Miley Cyrus gingen stuk voor stuk overstag voor de look.

2. Grafische eyeliner

Met 1,6 miljard hits was grafische eyeliner een van onze favorieten het afgelopen jaar. De klassieke cateye of het bruine lijntje boven onze ogen lieten we achterwege. Liever waren we creatief met kleur, double winged liner en andere originele looks, een trend die we te danken hebben aan de cast van de serie ‘Euphoria’. En die nog niet snel ergens naartoe lijkt te gaan.

3. Mewing

Mewing is de onverwachtse trend waarbij je je tong op je gehemelte plaatst om de vorm van je gezicht en kaaklijn te veranderen en orthodontische problemen op te lossen. De techniek dankt zijn naam aan de bedenker, een Briste orthodont genaamt John Mew. De hashtag verzamelde bijna 2 miljard views op TikTok. De langetermijneffecten zijn niet wetenschappelijk bewezen, wél kan mewing je selfie naar een hoger niveau brengen.

4. Huidbarrière

Huidverzorging was big de laatste jaren. Maar trop, c’est trop, hebben we nu met z’n allen beseft. Je gezicht bedelven met te veel sterke of actieve ingrediënten kan je huidbarrière beschadigen. “De huidbarrière is belangrijk omdat deze dient als eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen agressieve omgevingsfactoren", vertelt expert Barb Paldus aan Glamour. Extreme temperaturen en vervuiling, maar dus ook te actieve huidverzorgingsingrediënten kunnen deze beschadigen.

Gelukkig zijn er ook producten gericht op het heropbouwen van die barrière, met onder andere ceramiden en hyaluronic acid, die kunnen helpen de huid te voeden en beschermen. Vandaar dat de hashtag #skinbarrier zo populair was het afgelopen jaar.

5. Brow lamination

Deze trend is allesbehalve nieuw, maar blijft duidelijk populair met meer dan 1,3 miljard hits in het afgelopen jaar. Onze wenkbrauwen krijgen al enkele jaren meer aandacht, en die trend lijkt niet snel te verdwijnen. Dankzij wenkbrauwlaminatie krijg je fluffy brows die er vol uitzien met haartjes die permanent naar boven blijven staan. Na deze behandeling hoef je zo'n vier tot zes weken niets aan je wenkies te doen.

6. Mermaid hair

Ook de trend mermaid hair verdient een plaats in het lijstje: de term werd 771 miljoen keer opgezocht. Het kan enerzijds verwijzen naar de mermaid waves die deze zomer doorbraken, of naar de trend om je haar in verschillende kleuren te verven voor een zeemeerminachtige look. Die laatste variant past dan weer bij mermaidcore en de tendens van onze liefde voor cores.

7. Niacinamide

Nadat glycolic acid, hyularonic acid en salicylic acid een hype waren, werd niacinamide hét ingrediënt dat iedereen het afgelopen jaar wilde hebben. Het is niet voor niks het favoriete actieve stofje van verschillende skinfluencers. Het versterkt je huidbarrière, verbetert celvernieuwing, zorgt voor een goede balans qua oliën en maakt je huid helderder. En het beste: je hoeft er helemaal niet veel voor te betalen. Voor minder dan tien euro tik je er een flesje van op de kop, bijvoorbeeld van de betaalbare merken The Ordinary of The Inkey List. Het ingrediënt werd 655 miljoen keer opgezocht.

8. Slugging

“Slugging is een techniek die ontstond in K-beauty. De bedoeling is dat je ’s avonds je huidverzorgingsroutine toepast, en nadien je gezicht bedekt met een dikke laag Vaseline of een ander product op basis van het ingrediënt petroleum. Op die manier creëer je een occlusieve laag of barrière, waardoor je huid ’s nachts geen vocht verliest, met als resultaat een dewy skin in de ochtend. Slugging ging viraal, maar is controversieel: de ene zweert erbij, volgens de andere zou je poriën blokkeren.

9. Wimperserums

In 2022 waren serums voor je wimpers een dingetje. Die kunnen de groei en het volume van de haartjes boven je ogen stimuleren. Op TikTok zijn er duizenden indrukwekkende voor- en na video’s te vinden, waardoor heel wat beautylovers wereldwijd overstag gingen.

10. Koper als haarkleur

Je haar ‘ros’ verven was een de meest onverwachtse trends van het afgelopen jaar. Van Zendaya tot Kendall Jenner en Sydney Sweeney: rood was het nieuwe blond het afgelopen jaar. Benieuwd of we ook in 2023 nog zoveel koperkleurige lokken zullen zien.

