Groen, geel of met bolletjes: de betekenis achter de truien in de Tour de France

Wielerfanaten kijken halsreikend uit naar de Tour de France, die op 1 juli van start gaat in het Spaanse Bilbao. De fine fleur van de wielersport strijdt in etappes om de iconische gele trui. Maar onderweg zijn er nog prijzen te rapen: de groene trui, de bolletjestrui en de witte trui. En die hebben elk een specifieke betekenis. Dankzij een unieke capsulecollectie kun je ze nu ook zelf dragen.

De Tour de France is een etappewedstrijd. In tegenstelling tot eendagswedstrijden zijn er ook competities binnen de competitie. Aan het einde van elke etappe krijgen de leiders van elk klassement hun trui overhandigd. Er zijn vier individuele klassementen: een algemeen klassement, het bergklassement, het puntenklassement en het jongerenklassement. De winnaar draagt de volgende dag respectievelijk de gele, bolletjes-, groene of witte trui.

Alle kleuren in de Tour

De bekendste, meest begeerde trui is de gele trui of maillot jaune. Die behoort toe aan de leider van het algemeen klassement: de renner met de snelste cumulatieve tijd, opgeteld doorheen de hele wedstrijd. Hij is ook de eindwinnaar van de Tour. De winnaar van het bergklassement is de beste klimmer en wordt voor zijn dapperheid beloond met de bolletjestrui. De groene trui wordt dan weer uitgereikt aan de beste sprinter van het peloton, beloond volgens een puntensysteem in het puntenklassement. Wie het snelst over de streep rijdt per etappe, krijgt deze kleur. Tot slot is er ook de witte trui: die gaat naar de renner die het algemeen klassement leidt en nog geen 26 jaar oud is.

JULES x Tour de France

Ook langs de meet kun je je als supporter kleurrijk uitdossen. Het Franse mannenmerk JULES is al voor het tweede jaar op rij trotse sponsor van de Tour de France en brengt een toffe capsulecollectie uit voor supporters. Ook de renners en staf van de wielerploeg van Cofidis dragen comfortabele, elegante T-shirts en vesten van JULES. Een logisch partnership, want de waarden van JULES stroken helemaal met die van de Tour de France. Het merk is net als het wielermonument toegankelijk, het leeft onder de mensen en engageert zich om een wezenlijk verschil te maken. Net als de renners in het peloton, zijn ook de mannen, gekleed door JULES, doorzetters. Ze zijn gefocust op een duidelijk doel: elke keer weer beter doen. En ook het duurzame aspect delen ze: de Tour de France focust bij uitstek op duurzame mobiliteit. Het wielermonument inspireert zo hopelijk ook supporters om vaker de fiets te nemen.

Speels en duurzaam

Onder het label ‘Men in Progress’ werkt JULES elke dag aan vooruitgang en wil het duurzame collecties ontwerpen die een positieve impact hebben. Zo gebruiken ze biologische gerecycleerde stoffen, willen ze de textielafvalberg zoveel mogelijk beperken en verkleinen ze stap voor stap de ecologische voetafdruk van hun productie. Hun mode blijft ook gewoon speels, maar toch duurzaam: ‘désidurable’, zoals ze het zelf noemen.

De capsulecollectie bestaat uit casual stuks in de kleuren van ‘La Grande Boucle’, zoals de Tour ook wel genoemd wordt. Een tof T-shirt in zonnig geel zoals de maillot jaune, een stijlvolle polo of sportieve sokken: je supportert zo in stijl en kunt elk item ook nadien nog combineren met stuks uit je eigen kast.

Volledig scherm © Jules

Moedig het peloton van de Tour de France in stijl aan. Shop de capsulecollectie van JULES online of in een van de 13 winkels in Vlaanderen.