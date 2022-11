Gestreamd in meer dan 240 landen en Johnny Depp doet mee: kijk vandaag naar de modeshow van Rihanna

Op woensdag 9 november vindt de vierde modeshow van Savage X Fenty plaats, het lingeriemerk van Rihanna. De kersverse mama en miljardair blijft bewijzen dat ze veel meer in haar mars heeft dan performen alleen. Al drie jaar op rij wordt het spektakel van Fenty als iconisch bestempeld en terecht uitgesmeerd in de media. En dat belooft dit jaar niet anders te zijn: de show zal vanuit 240 verschillende landen en grondgebieden gestreamd worden.

Ze werd bekend met ultrahits als ‘Umbrella’ en ‘Please Don’t Stop the Music’, maar muziek maken lijkt de laatste jaren geen prioriteit meer voor Rihanna. Ze kreeg eerder dit jaar een kindje met rapper ASAP Rocky, maar ook haar spreekwoordelijke baby’s houden haar drukbezet: beautymerk Fenty Beauty, huidverzorgingsmerk Fenty Skin en inclusieve lingerielijn Savage X Fenty - Fenty is trouwens de achternaam van de beauty met roots in Barbados. Met het lanceren van deze zeer lucratieve bedrijven bewijst de businessvrouw een sterke neus te hebben voor ondernemerschap, waardoor ze het tot rijkste artieste ter wereld schopte.

“A whole new vibe”

De eerste show van Savage X Fenty (in 2018 tijdens de modeweek in New York) was baanbrekend en werd destijds door magazine Harper’s Bazaar “een viering van raciale diversiteit en lichamelijke inclusiviteit” genoemd. Ook de shows in de jaren nadien werden met veel lof ontvangen en herhaaldelijk geprezen. En ook van deze editie mogen we een waar spektakel verwachten: het event wordt door media nu al de show van het jaar genoemd.

“We bringing you a wholeeee new vibe this year!”, schrijft Rihanna enthousiast op Instagram, wat doet vermoeden dat we niet teleurgesteld zullen zijn met wat we te zien zullen krijgen. Uit de trailer van de show (zie lager) wordt duidelijk dat dans opnieuw een centraal thema zal zijn.

Beroemde gasten van Gen Z tot Gen X

De show zal via Prime Video live gestreamd worden in meer dan 240 landen en grondgebieden met optredens van Don Toliver, Burna Boy, Anitta en Maxwell. De gloednieuwe ontwerpen zullen gedragen worden door topmodellen zoals Cara Delevingne (30), Precious Lee (32) en Irina Shayk (36), maar ook socialmediapersonality’s Avani Gregg (19) en Bella Poarch (25) en acteurs Damson Idris (31), Marsai Martin (18) en Johnny Depp (59) zullen te zien zijn — al kwam er op die laatste nogal wat commentaar. En natuurlijk maakt ook Rihanna zelf een passage.

Opnieuw zullen dus alle leeftijden, maten en huidskleuren gevierd worden. “Toen ik opgroeide was het een droom om op de catwalk van Victoria’s Secret te mogen lopen, maar nu ik volwassen ben droom ik ervan om de Savage x Fenty-show te mogen doen”, reageert iemand onder de teaser.

De officiële trailer bekijk je hieronder. De show kan je hier streamen (het uur is nog niet bekend), nadien zal de nieuwe inclusieve lingeriecollectie ook verkrijgbaar zijn op Amazon.

Wij zijn alvast benieuwd wat Queen Rih ditmaal voor ons in petto heeft.

