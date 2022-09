Gespot: dit zijn de 5 grootste modetrends om de herfst stijlvol te starten

Het mag dan nog september zijn, de herfst hangt in de lucht. En een nieuw seizoen vraagt om een nieuwe garderobe. Wat daarin niet mag ontbreken? Een paar klassiekers in een hip jasje, een flinke portie kleur met genoeg tegengewicht van neutrale tinten en dé ultieme herfstschoen. Deze 5 najaarstrends maken je warm voor de kou.

Trendlook: knallend kleurrijk

Barstte de afgelopen zomer al van de knaldrang, dan is het dit najaar pas echt tijd om buiten de lijntjes te kleuren. Roze met rood, oranje met koraalrood, groen met roze, geel met paars: durf te colorblocken of mix effen stuks met kleurrijke prints.

Trendkleur: chocoladebruin

Bruin is the new black. Zo, nu heb je ‘t zwart op wit. Als er één kleur is die deze herfst in je kast moet hangen, is het wel deze. Van stijlvol camel tot diep chocoladebruin: mix gerust verschillende schakeringen. En wat de stoffen betreft: een vleugje leer en een snufje teddy mogen uiteraard niet ontbreken.

Trenditem: het damespak

De zomerse blouse met bijpassende short (de zogenaamde ‘co-ord’-set) krijgt een even stijlvolle vervanger om je warm te houden in stijl. Een elegant maatpak met goede snit is altijd een goed idee, zeker met een belangrijke presentatie op de planning. Back to work!

Trenditem: mouwloze jas

Of je nu op zondagochtend snel bij de bakker langsgaat of na het werk nog een aperitiefje drinkt met collega’s in de nazomerzon: een lange mouwloze jas is zo’n stuk dat over elke outfit kan. Extra punten voor een exemplaar in trendkleur chocoladebruin, mét een vleugje teddy.

Trendschoen: loafers

Wij zijn helemaal in loave met deze herfstschoen. In lakleer of suède, een tikje chunky of elegant en verfijnd, met stevige zool en glittersokjes: loafers draag je dit najaar onder elke jeans, elk rokje met ginghamruit en elk romantisch jurkje.

