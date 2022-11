Gespot bij bekend Vlaanderen, kantoorgangers en heel wat mama’s: een ketting voor je smartphone

Je ziet het bij een groeiend aantal vrouwen op de werkvloer maar ook ver daarbuiten: een ketting voor je smartphone. Je weet wel, zo'n hoesje of tasje dat je rond je gsm kan doen met een koord aan, waardoor je hem rond je kan hangen. Praktisch, want zo heb je je meestgebruikte item altijd binnen handbereik én zijn je handen vrij. Maar dat de een het uit comfort draagt, belet de ander niet om het als fashion statement te gebruiken.

Het is onze inbox, bank, wekker, agenda, rekenmachine, GPS en camera - allemaal in één. We communiceren ermee, we doen er beroep op als we onszelf willen entertainen, het houdt zelfs bij hoeveel stappen we zetten. Dus laten we open kaart spelen: de smartphone is met onze handen vergroeid.

Te groot voor in de broekzak

De werkvloer vormt geen uitzondering, want we gebruiken onze smartphone daar zo mogelijks nog meer. Het is dan ook niet verbazend dat juist daar deze opvallende trend zo in het oog springt: je smartphone rond je nek hangen met een koord. Toegegeven, dat is uiterst handig als je naar een meeting of de kantine moet hollen en je handen vrij moet hebben voor de broodnodige koffie of dat dossier. Anno 2022 zijn smartphones namelijk veel te groot om in onze broekzak te passen.

Ook in het dagelijkse leven doet deze ‘handtas voor je smartphone’ steeds vaker zijn intrede: we zien ze bij mama’s aan de schoolpoort en dames in de supermarkt. Het item wordt daarom wel eens liefkozend de ‘mama-ketting’ genoemd. Het ding is dan ook verdomd praktisch.

Aan de ketting als modestatement

Maar het gaat verder dan dat: want we zien veel bekende Vlamingen en celebrities die ermee paraderen. Als fashion statement. Zelfs Lily Collins droeg er een in de populaire Netflix-serie ‘Emily in Paris’, en nog wel van het Nederlandse merk Ateljé, ook geliefd bij actrice Bab Buelens.

Geen wonder dus dat verschillende merken er hun eigen versie van uitbrengen: ze bestaan in alle kleuren van de regenboog, met parels, bedels en zelfs schelpen. Inmiddels zijn ze te koop bij alle cadeauwinkels voor toeristen en zowat elke fast fashionketen, van H&M tot Arket. Maar ook luxehuizen willen een graantje meepikken: Saint Laurent, Prada, Dior, Celine, Burberry.

Of je er nu een wilt uit praktische overwegingen, of gewoon omdat je een speelse toets aan je outfit wilt toevoegen: wij shopten enkele smartphone ‘handtassen’ voor jullie bij elkaar.

