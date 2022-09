Geld verdienen door een handtas te kopen en 10 jaar in de kast te laten liggen: hoe pak je dat aan?

Tennisle­gen­de en mo­de-icoon Serena Williams: “Ik dacht: zo kan ik niet het veld op. Maar ik deed het toch”

Na haar laatste Amerikaanse U.S. Open verlaat tennislegende Serena Williams (40) voorgoed het veld. Maar de impact die ze had op de mode in haar sport? Die blijft. Met haar tegendraadse outfits zette ze meermaals de tenniswereld op z’n kop. Voormalig sportvrouw Sabine Appelmans en mode-expert David Devriendt schetsen hoe. “Serena was niet bang om te shockeren.”

6 september