Geen burgers, noch frietjes, maar nagellak: Quick lanceert campagne die gendernormen doorbreekt

"Fake fan!" Iedereen valt voor bandshirts, maar o wee als je ze draagt zonder aan deze 'regels' te voldoen

Wie zich graag wat rock-’n-roll aankleedt, heeft een bandshirt in de kast hangen. Maar de vraag was altijd: moet je grote fan zijn van de band om hun shirt te mogen dragen? Een survey bij muziekfans biedt eindelijk een antwoord. Wil je je nog met je bandshirt in het openbaar vertonen, dan voldoe je maar best aan deze ‘regels’.

2 augustus