Gaan we binnenkort allemaal naar de moderne kleermaker? Dit initatief doet ons vermoeden van wel

Wie geen oma heeft die goed kan stikken en naaien, loopt voor kapotte kleding naar de kleermaker. Maar dat concept is achtergehaald, volgens onderneemsters Megan en Lea. Zij geven er hun eigen draai aan met een gloednieuw concept. “We liepen door de straat en bijna geen enkele kledingmaker heeft een website of sociale media. Dat kan toch niet?”

Een mot die tekeerging in je kleerkast of een broek die je wil inkorten: de kleermaker to the rescue. Alleen, daar wandel je niet zomaar binnen als het jou uitkomt. Op zaterdagvoormiddag hang je liever rond met vrienden. En in de werkweek gaan de deuren vaak genadeloos toe om 18 uur. Nét als jij de computer dichtklapt, dus.

Niet als het van FITTED afhangt, een platform dat recent in het leven werd geroepen door twee jonge, vrouwelijke ondernemers: Megan Werther (27) en Lea Heckmann (25). Bij hen kun je kledingretouches boeken wanneer het jou uitkomt, buiten de uren van de klassieke kledingmakers.

Waarom is FITTED zo anders dan de kleermaker om de hoek?

Retouches boeken kan via hun website, waarop je selecteert wat er precies moet gebeuren: reparatie, iets op maat laten (her)maken, een leren handtas opblinken of zelfs droogkuis. Je ziet de prijs en betaalt met één klik. Wie in Antwerpen woont, kan de spullen gratis laten ophalen. Anders stuur je jouw kleren makkelijk op via een postpunt, zoals dat met Vinted gaat. FITTED betaalt de shippingcost en bezorgt de spullen weer aan jouw adres, na reparatie.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Lea en ik leerden elkaar kennen in onze master”, vertel co-founder Meghan ons. “Toen we een rondje liepen in Antwerpen kwamen we heel wat kleermakers tegen. Wat opviel? Ze leken allemaal op elkaar en niemand had een website of sociale media. Dat terwijl wij net geleerd hadden hoe belangrijk innovatie is voor een bedrijf.”

De mo­de-industrie is zo vervuilend. Het duurzaams­te dat we kunnen doen, is onze kleren langer dragen in plaats van ze weg te gooien Megan, co-founder FITTED

“Vele sectoren begrijpen dat. Je belt namelijk geen taxi meer, maar boekt er eentje via Uber. Je doet minder boodschappen, maar gebruikt Deliveroo. Er is dus innovatie, buiten bij kleermakers.”

Een duwtje in de rug voor wie mode duurzamer wil

En zo kwam het idee van een online platform waar de dames los van het comfort, vooral streven naar duurzame mode. “De mode-industrie is zo vervuilend. Het duurzaamste dat we kunnen doen, is onze kleren langer dragen in plaats van ze weg te gooien. Hen opknappen in plaats van in te wisselen voor een nieuw stuk.”

Want Megan en Lea geloven dat de levensduur van kledij verlengen dé sleutel is. Daarvoor verwijzen ze naar een studie van de Ellen MacArthur Foundation die stelt dat ongeveer 70 procent van de uitstoot voortkomt uit activiteiten zoals materiaalproductie. Door reparatie- en retouchediensten, help je mee aan een verminderde CO2-uitstoot.

Een jeansbroek inkorten kost bij ons zo’n 15 euro Megan, co-founder FITTED

Wel geeft Megan toe dat FITTED iets duurder is dan jouw vertrouwde klerenmaker. “We zorgen voor het comfort waarbij mensen kledij kunnen insturen wanneer ze maar willen. Onze kledingmakers werken ook onder kwaliteitsvoorwaarde, gereglementeerd met kwaliteitscontroles. De prijzen liggen dus net iets hoger, maar niet drastisch. Een jeans laten inkorten kost bij ons bijvoorbeeld zo’n 15 euro.”

Hoe dan ook bleef het initiatief niet ongemerkt. Tijdens hun studie werd FITTED geprezen als beloftevolle start-up door de Antwerp Management School en de Stad Antwerpen. Ondertussen hebben de dames hun eigen atelier en hopen ze te groeien. De toekomst? Die kleurt wat Megan betreft alleen maar groener. “Duimen dat ons idee aan populariteit wint”, sluit de ‘moderne kledingmaakster’ af.

Lees ook: