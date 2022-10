Fetisj, sm en seks zijn stokpaardjes in zijn werk. Ontwerper Walter Van Beirendonck: “Verwarring vind ik fijn”

Iconische Baguette Bag van ‘Sex And The City’ blaast 25 kaarsjes uit: “Ze hebben die tas echt uitgemol­ken”

“Men noemde het ook wel eens de rich bitch bag.” Nu de allereerste it-bag 25 jaar is geworden: tijd voor een lesje modegeschiedenis. Moderedacteur David Devriendt legt uit hoe de Baguette van Fendi uitgroeide tot zo’n icoon en waarom de tas zo populair blijft. “Het model mag geïnspireerd zijn op Franse vrouwen die een stokbrood onder hun arm dragen, de Baguette was vooral populair in Amerika. En onlosmakelijk verbonden met New York en het hedonisme uit ‘Sex And The City’.”

