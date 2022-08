"Fake fan!" Iedereen valt voor bandshirts, maar o wee als je ze draagt zonder aan deze 'regels' te voldoen

Echte Harry Sty­les-fans halen alles uit de kast voor zijn concert vanavond: “3 maanden aan mijn outfit gewerkt”

Donderdag is zanger Harry Styles in ons land. Duizenden fans maken zich op voor het spektakel in het Sportpaleis, en wie naar het concert gaat, denkt beter twee keer na over de outfit. Pluimen, pailletten, bloemen: onbedoeld riepen de fans zelf een excentrieke dresscode in het leven, geïnspireerd door stijlicoon Styles himself. Spoiler: haal die broek met brede pijpen maar in huis.

