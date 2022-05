Extreem versleten, extreem hoog prijskaartje: de nieuwste sneakers van Balenciaga

Je zou Balenciaga gerust het buitenbeentje van de grote modemerken kunnen noemen. Het merk met hoofdzetel in Parijs bracht al vaker controversiële ontwerpen op de markt, zoals een 'plastiek zakje’ voor 990 euro. En op de vorige editie van het Met Gala kleedden ze realityster Kim Kardashian in een zwarte jurk die haar van kop tot teen bedekte. Ook deze nieuwe sneakers passen in dat bizarre rijtje.

“Om een leven lang te dragen”

Het gaat om een schoen die lijkt op de Allstars van Converse, maar dan in een enorm versleten uitgave. De schoen werd ‘Paris’ genoemd en komt in verschillende gedaantes. Voor de meest versleten versie in zwart en wit, de Limited Edition Paris High Top Sneaker Full Destroyed (volledig vernield, dus) betaal je 1.850 dollar (omgerekend zo’n 1.750 euro).

Je kunt ze hier pre-orderen, maar er zullen van beide versies maar honderd paren verkocht worden. Volgens het persbericht dat Balenciaga uitstuurde, zien de schoenen er trouwens zo afgedragen uit omdat ze bedoeld zijn om “een leven lang te dragen”. Wie ze toch iets te extreem vindt, kan ook voor de iets minder versleten versie gaan. Die kosten maar 625 dollar (zo'n 590 euro).

Het internet heeft alvast zijn zegje klaar. “Ik hoop dat dit een grap is, want ik kan je letterlijk nu vijf dakloze mensen laten zien die betere schoenen dragen dan deze vuilnisbaksneakers”, reageert een twitteraar. “Balenciaga is een sociaal experiment, dat kan niet anders”, schrijft iemand anders. “Designermerken zijn zo onverschillig. Rijke mensen die spotten met arm zijn door 1.800 dollar te betalen voor geruïneerde Chucks (Allstars, red.).”

