Extreem casual naar de luchthaven is het nieuwe normaal. “Vroeger waren we blij om te mógen vliegen”

Wie tegenwoordig een vliegtuig neemt, merkte het waarschijnlijk op — of deed er zelf aan mee. Trainingspakken, slippers, onesies: het kan tegenwoordig allemaal in de luchthaven, nu tripjes naar verre oorden niets bijzonders meer zijn. Zelfs de grootste sterren lopen er sjofel bij. Wat zegt dat over ons?

In de beginjaren van commerciële luchthavens was het vliegtuig nemen een heuse happening. Lang niet iedereen kon de toen nog gepeperde prijs van vliegtickets betalen: dat voorrecht was voorbehouden voor een beperkte, elitaire groep. Passagiers waren dus maar al te blij en fier om te mógen vliegen, en stemden hun outfits daar dan ook op af: glamoureus en chic was de dresscode.

Een blote teen naast je hoofd

Maar die tijden liggen ver achter ons. Doordat grote maatschappijen zoals Ryanair tickets betaalbaar maakten, zijn ze tegenwoordig voor iedereen toegankelijk.

Een tendens die vanaf de jaren 90 is blijven evolueren tot op het punt dat we vandaag bereikt hebben: we nemen het vliegtuig nu met evenveel nonchalance als wanneer we op de bus stappen.

Volledig scherm Zangeres Shakira en haar gezin opJFK Airport afgelopen maart. © GC Images

En dat is duidelijk te zien in de vertrekhallen van luchthavens. We vliegen váker dan ooit, dus waarom zouden we nog alles uit de kast halen? Steeds meer mensen hebben de gewoonte om zich bijzonder casual te kleden wanneer ze het vliegtuig nemen.

Een vluchtige scan van het publiek aan de gate en je ziet joggingpakken tot onesies en zelfs pyjama’s, vaak met Crocs, pantoffels of slippers als kers op de taart. Niemand die er nog van opkijkt, tegenwoordig kan het allemaal.

Volledig scherm Millie Bobby Brown en haar vriend op de lucthhaven van Milaan in april. © GC Images

Journalist Guy Trebay van ‘The New York Times’ schreef vorig jaar een artikel over die opmerkelijke tendens. Want een medepassagier achter hem die een blote teen door de spleet langs zijn oor stak, dat vond hij de druppel.

“Ergens doorheen de jaren is het traditionele gevoel dat aan een reis beginnen zowel een voorrecht is als een potentieel zeer bijzondere gebeurtenis, verloren gegaan”, schrijft hij. “De aankomst- en vertrekhallen van luchthavens zien er tegenwoordig uit zoals kleedkamers.”

De luchthaven als mode-experiment

We kunnen Trebay geen ongelijk geven. Al zijn er wel logische verklaringen voor het feit dat steeds meer mensen casual naar de luchthaven gekleed gaan. Informele items die we er vaak zien kennen momenteel een modemomentje. Athleisure is cool, denk: trainingspakken, sportbeha’s, joggingbroeken, oversized hoodies, you know the drill. En wat we op straat kunnen dragen, kan évengoed in de luchthaven, zo redeneren schijnbaar velen.

Zijn we misschien te verwend geworden?

Hate it or love it, maar ook lelijke, aangenaam zittende schoenen zoals Crocs zijn momenteel in de mode. Mensen die er misschien net niet mee zouden durven gaan winkelen of uiteten, zien de luchthaven misschien wel als de plaats bij uitstek om met de trend te experimenteren. Ook in je (chique) pyjamabroek naar de supermarkt gaan is anno 2023 allang niet zo gek meer (hoewel het volgens de meesten ook niet helemaal ‘normaal’ is), dus waarom er dan ook niet in vliegen?

Daarnaast is het natuurlijk geheel begrijpelijk dat je comfort wil als je een lange vlucht neemt. Goed zittende outfits dragen terwijl een piloot je naar je vakantiebestemming brengt, hoort daar volstrekt bij.

Draag tenminste iets dat je medepassagiers niet tergt

Hoewel wij comfort alleen maar kunnen aanmoedigen, toch een kleine kanttekening: zijn we misschien te verwend geworden? Ja, je kan via een app in een wip een ticket boeken waardoor je morgen aan de andere kant van het continent bent. Maar dat betekent niet dat we die mogelijkheid niet meer hoeven te appreciëren.

Iedereen moet dragen waar ie zich goed bij voelt om een reis aan te vangen, zolang je er maar bij stilstaat wat een voorrecht dat is. En hey, als je dan toch Crocs of slippers wilt aandoen, draag ze dan tenminste met sokken, zodat je je medepassagiers niet hoeft te tergen. Nog het liefst een wit paar, want ook dat is in de mode tegenwoordig.

