Elegant, mysterieus én een tikje controversieel: Saint Laurent blaast nieuw leven in zijn iconische ‘capuchon-jurk’

Ondanks dat de ‘capuche-dress’ al zo’n zestig jaar bestaat, blonk het ontwerp deze week als nooit tevoren. Onder de schaduw van de Eiffeltoren toonde Saint Laurent nogmaals hoe iconisch het stuk is, dat naar aanleiding van de modeweek in Parijs heruitgevonden werd. Maar het zorgt tegenwoordig ook voor de nodige controverse. Mode-redacteur David Devriendt legt uit waarom, en hoe het komt dat de ‘hoodie-dress’ zo nauw aan het hart lag van wijlen ontwerper Yves Saint Laurent.

Je kon afgelopen week niet om Paris Fashion Week heen. Maar één modeshow stak er toch met kop en (voorgevormde) schouders bovenuit. Met de indrukwekkende Eiffeltoren als achtergrond van het schouwtoneel, zette het modemerk Saint Laurent een waar spektakel neer aan de fontein op de Champ de Mars. Het ontwerp dat de show stal: de capuchon-jurk, ook wel hoodie-dress genoemd.

Het was creatief designer van het Franse modehuis, de Belgische Anthony Vaccarello, die besloot om de capuchon-jurk nieuw leven in te blazen. En dat mag je heel letterlijk nemen, want de ‘capuche’-jurk werd al in de jaren 60 ontworpen door Yves Saint Laurent himself. Het is zelfs een van zijn meest signature ontwerpen, die een erg persoonlijke toets blijkt te hebben.

“Yves Saint Laurent was van Algerijnse afkomst. Daar dragen mannen en vrouwen de djellaba, een traditionele jurk die ook vaak een capuchon heeft in de vorm van een punt. Dat is zeker één van zijn inspiratiebronnen geweest. Ook zijn voorliefde voor Marokko, het land waar hij in de jaren 60 op vakantie ging met zijn man en ook meerdere huizen kocht, speelde mee in het ontwerp”, legt onze mode-expert David Devriendt uit. “Met de capuche-dress vertelt Yves dus eigenlijk een heel persoonlijk verhaal.”

Volledig scherm © Getty Images

Toch was het ontwerp al voor de jaren 60 in omloop. “Zelfs in de Middeleeuwen en de Griekse Oudheid al”, vertelt David. “Vrouwen droegen het in die tijd als een soort versluiering of als ze in het geheim naar hun liefde gingen. Ook monniken en nonnen droegen soortgelijke designs, net zoals filmgodinnen uit de jaren vijftig, zoals Lana Turner.”

Ondanks dat de hoodie-dress al in de jaren 60 het levenslicht zag, kwam het ontwerp geregeld terug onder de aandacht. Zo kwam het in 1985 en 2002 opnieuw piepen in de haute couturecollectie van Saint Laurent. Ook andere merken waagden zich al aan de trend. “Modeontwerper Azzedine Alaïa was grote fan van de capuchon-jurk. Zelfs Victoria Beckham en Versace brachten al gelijkaardige ontwerpen in hun collecties.”

Dat de hoodie dress zich als waar icoon ontpopte, ontging ook de celebrities niet. “Grace Jones is er al vaak in verschenen, net zoals Kylie Minogue in haar videoclip van Can’ Get You Out Of My Head. Onlangs spotte ik Kylie Jenner er nog mee. En Anne Hathaway wist alle ogen naar zich toe te draaien op het MET Gala in 2015, ook met een hoodie dress.”

Volledig scherm Links: Anna Hathaway. Rechts: Grace Jones. © Getty Images

Maar is het wel comfortabel? “Goh, het is maar hoe je het bekijkt”, zegt David. “Zet je een hoed op, dan voelt het eerst ook onwennig. Hoe vaker je zulke dingen draagt, hoe fijner het zal voelen. Saint Laurent bracht nu toevallig een zeer strak ontwerp uit, maar je kan zo’n capuchon-jurk ook wijd, flowy en als blouse vinden.”

Dat het vooral een elegant design is, daar is iedereen het over eens. “Het straalt een soort luxe en decadentie uit, een balans tussen sexy en speelsheid. Maar ook anonimiteit, een vibe à la don’t touch me. Je kan je erin verhullen, als een soort van statement.”

Controversieel volgens bepaalde culturen

Al is het ontwerp ook wel ergens controversieel. “Net zoals een balaclava (muts met één grote opening aan de voorzijde van de ogen, red.) wordt ook de capuche-dress geassocieerd met een hoofddoek. Vanuit die culturen komt er tegenwoordig wel kritiek op zulke ontwerpen. ‘Waarom vangen wij wél kritiek als we een hoofddoek dragen?’, vragen velen zich af. Voor sommigen staat de capuchon ook symbool voor de onderdrukking van de vrouw. Voor anderen is het dan weer een vorm van zelfexpressie. Of het als vorm van cultural appropriation bestempeld zal worden? Dat zal de toekomst uitwijzen, maar omdat het design in het Westen al zo’n lange geschiedenis heeft, zal het niet zo zwart-wit zijn.”

