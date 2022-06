Een zomer zonder beautyzorgen dankzij deze 7 tips: “In 10 minuten heb je een pedicure die 14 dagen houdt”

We hebben al even mogen proeven van een stralend zonnetje, luchtige spaghettibandjes en zomerse sandalen. Toch bezorgt die zwoele zomertoets ons ook kopzorgen. De pedicure, bijvoorbeeld, die we dringend eens op de agenda moeten zetten. Of de zoektocht naar die producten waarbij je benen langer dan twee dagen glad blijven. Beautyredactrice Sophie deelt haar favoriete beautytips om ten volle te genieten.

1. Vrolijke voetjes

Deze zomer ligt de zon aan je voeten, want met dit handige DIY-stappenplan loop je tot twee weken lang met verzorgde voetjes rond:

1. Begin met een scrub- of voetmaskertje om je voeten zacht een soepel te houden en eelt en kloofjes te voorkomen.

2. Vijl je teennagels mooi recht: dat is de beste vorm om ingegroeide teennagels te vermijden.

3. Met gellak en een UV-lamp bouw je je woonkamer om in een pedicurestudio. Breng twee laagjes kleur aan (die je telkens 30 seconden laat uitharden onder de lamp) en eindig met een topcoat. Et voila: in nog geen 10 minuutjes heb je een pedicure die makkelijk 14 dagen blijft zitten!

Volledig scherm © rr

1. ProNails, SelfGel kit, € 119 bij pn-selfcare.com

2. Eucerin, UreaRepair PLUS 10% Urea Voetschuim, € 17,50 bij de apotheek

3. OPI, Edge File, € 4,95 bij Douglas

2. ‘s Nachts smeren

‘s Nachts gaat de huid in herstelmodus. Dat maakt van die uurtjes die jij in dromenland doorbrengt het perfecte moment om je huid een handje te helpen om de (zonne)schade van doorheen de dag te neutraliseren. En met deze nachtelijke hulpjes lukt dat perfect.

Volledig scherm © rr

1. Harvest 10, Restful Sleeping Mask, € 19,95 bij ICI PARIS XL

2. Annayaké, Ultratime Masque-Baume de Nuit, € 80 bij April

3. Hello Sunday, The Recovery One Moisturising Glow Face Mask, € 23 bij The Coucou Club

3. Altijd gladde benen

De toekomst is haarvrij! Zo luidt de slogan van Beamer, ‘s werelds nieuwste haarrevolutie. Dit kleinood helpt je van ongewenste haartjes af met behulp van nano-crystalline technologie. Wanneer je het kristal voorzichtig over de huid wrijft, zouden haartjes gaan ‘samenklonteren’ en uiteindelijk afbreken. Omdat er geen mesjes aan te pas komen, blijft de bovenste huidlaag intact en zou je minder last hebben van rode puntjes en ingegroeide haartjes.

Stel je het ontharen liefst zo lang mogelijk uit? Dan is een IPL-apparaat voor thuis de ideale oplossing: de haarzakjes worden in rustfase gebracht waardoor de haartjes uitvallen en minder snel terugkeren. Na een paar keer gebruiken, heb je al tot twee weken gladde benen. Trouwe flitsers rekken het tot een halfjaar. Toegegeven, het kost een aardige duit, maar is nog steeds goedkoper dan een laserontharing in het salon.

Volledig scherm © rr

1. Philips, Lumea 9000, € 479 bij Coolblue

2. Bleame, Crystal Hair Eraser, € 18,10 bij amazon.nl

4. Meer water voor je huid

Je kent ze wel, die warme zomerdagen die in de volksmond beter bekend staan als ‘dorstig weer’. Niet alleen ons lichaam heeft dan nood aan een extra portie H2O, ook de huid kan meer vocht gebruiken. Zo heeft niet alleen de zon een uitdrogend effect, ook airco op kantoor (of voor de gelukkigen: vliegtuig) staat erom bekend al het vocht uit onze huid te doen verdampen. Een serum op basis van ceramiden en/of hyaluronzuur geeft je huid een hydratatieshot voor die ultieme summer glow.

Volledig scherm © rr

1. Drunk Elephant, B-Hydra Intensive Hydration Serum, € 46 bij ICI PARIS XL

2. Filorga, Hydra-Hyal Hydrating Plumping Serum, € 52,50 bij de apotheek

5. No make-up (of toch dat niemand ziet)

Make-up? Nee bedankt. Op warme dagen hebben we liefst zo weinig mogelijk op onze snoet, behalve die heerlijke zonnestralen natuurlijk. Dat hoeft ook niet, want dankzij de nieuwe generatie zonnecrèmes en foundations in één sla je twee zomervliegen in een klap: je dagelijkse SPF én een heel licht egaliserend tintje voor een mooie teint.

Volledig scherm © rr

1. Babé, Super Fluid Color SPF 50, € 20,95 bij de (online) apotheek

2. Ilia, Super Serum Skin Tint SPF 30, € 51 bij The Natural Beauty Club

3. Dr. Hauschka, Gekleurde Zonnebrandcrème voor het gezicht SPF30, € 28,95 bij drhauschka.nl

6. Eco-oksels

Zacht voor de gevoelige huid van je oksels, én voor het milieu? Waarom niet. Hou het deze zomer fris én ecologisch met een duurzame deo. Onderstaande formules zijn natuurlijk, vegan, mild voor de huid en de neus (want ze beschermen natuurlijk ook tegen geurtjes).

Volledig scherm © rr

1. Nivea, Naturally Good ECODEO met bio Groene Thee, € 4,99 bij Kruidvat

2. Self, All-Day Freshness Deodorant Cream, € 35,50 bij naturalself.eu

7. Coupe soleil

Wist je dat je haar niet alleen afbleekt door de zon, maar ook schade oploopt? UV droogt je haar uit, waardoor het brozer wordt en sneller kan gaan splitsen. Hou je kleur én je lengte intact met een beschermende spray.

Volledig scherm © rr

1. Aveda, Sun Care Protective Hair Veil, € 25,50 bij de kapper of aveda.eu

2. Dessange, Symbio Sun Multi-Use Serum, € 25 bij de kapper of shop.dessange.com

