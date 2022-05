Een witte handtas is altijd stijlvol en feestelijk: zo hou je hem het langste mooi

Witte laarsjes blijven een modeding, maar wie echt mee wil zijn zwaait deze zomer een witte handtas om de arm. Of je nu gaat voor een praktische crossbodybag, een feestelijke clutch of een comfortabele schoudertas: een witte tas geeft elke outfit een frisse twist. Hebben!

Een witte handtas lijkt misschien moeilijk in onderhoud, maar met enkele slimme tips gaat je tas jarenlang mee. Start bij een goed basisonderhoud en veeg je tas regelmatig schoon met een droge doek. Zo krijgen stofjes en strepen niet de kans om zich in het leder te nestelen. Trakteer je lievelingsaccessoire wekelijks op een ‘tassenwasje’. Drenk een zachte microvezeldoek in een mengsel van lauw water en zachte zeep (babyshampoo) en reinig je tas voorzichtig. Opgelet, je gebruikt het best niet te veel water. Lederen tassen houden namelijk niet van vocht.

Toch een vlek gespot? Dan schiet je het best zo snel mogelijk in actie. Lastige inktvlekken pak je aan met schoonmaakalcohol. Dissolvant werkt ook, maar test eerst even op een onopvallend hoekje vooraleer je aan het echte werk begint. Dip een wattenstokje in de vloeistof en breng het aan op de vlek, zonder te wrijven. Eens de vlek verdwenen is, maak je de plek schoon met een vochtige doek. Een vetvlek bedek je dan weer het best met een royale laag bakpoeder. Laat het poeder enkele uren inwerken zodat het zoveel mogelijk vet kan absorberen en borstel het goedje nadien voorzichtig weg met een zachte borstel.

Ook tandpasta doet trouwens wonderen bij hardnekkige vlekken. Maak de vlek vochtig, doe er wat tandpasta op en schrob voorzichtig met een zachte tandenborstel. Nog steeds geen succes? Dan kan je schoonmaker of droogkuis redding bieden.

Elegante clutch

Geen tas die beter bij je feestoutfit past dan een elegante clutch. Een wit exemplaar matcht perfect met een kleurrijke zomerjurk en draag je net zo goed als speels accent bij je little black dress. De ideale passe-partout! Extra bonuspunten voor een clutch met afneembare schouderriem die je ook als crossbodytas draagt. Of ga voor een tas met feestelijk accent. Opvallen mag!

Volledig scherm Ninashop handtassen wit © rr

Schoudertas met pit

Een cognaclederen schoudertas blijft een klassieker, maar kan soms wat braafjes ogen. Ben je op zoek naar een praktische tas met pit en persoonlijkheid? Trakteer jezelf op een witte schoudertas. Tassen met een korte riem zijn dit seizoen trouwens aan een echte revival bezig!

Volledig scherm Ninashop handtassen wit © rr

Knappe crossbodytas

Het leuke aan een crossbodytas? Doordat je de praktische must-have schuin over de borst draagt, voegt hij meteen extra karakter toe aan je outfit. Het perfecte accessoire om een volledig witte look af te maken of een kleurrijke outfit in balans te brengen. Met een gouden accent, hippe logo’s of een bijzondere afwerking? Voor ieder wat wils!

Volledig scherm © rr

Op zoek naar een ander model of een andere kleur? Bekijk hier het volledige aanbod in de Ninashop.

Lees ook: