Een stralend jaar tegemoet: 4 x cadeautips voor je nichtje, je tante of je papa

Ligt er bij jou nog weinig anders dan cadeaustress onder de kerstboom? Met deze geschenkideeën maak je zo werk van die kerstpakjes én ben je er ook nog zeker van dat ze in de smaak vallen. Laat je geliefden deze feestdagen stralen met mooie make-up, fijne huidverzorging of een heerlijke geur. Al was het maar omwille van de glimlach die op hun gezicht verschijnt van zodra ze je pakje openscheuren.

Voor je tante die haar mannetje staat

Wijsheid komt met de jaren, dus je tante weet ongetwijfeld al langer hoe belangrijk een goede huidverzorging is. Smeren, smeren, smeren: met het alom gelauwerde Double Serum van Clarins (€ 78,90 voor 30 ml), dat vooral tekenen van huidveroudering doet vervagen, loopt ook haar nieuwe jaar gesmeerd. De ‘NARCISO Eau de Parfum Cristal’ van Narciso Rodriguez (€ 61,50 voor 30 ml) zegt dan weer: wauw, wat ben jij een krachtige, prachtige vrouw! En vooruit, omdat tantes al eens met hun ogen durven te rollen: met de Scandalous Lashes Extreme Volume Mascara van BE Creative Make Up (€ 19,95) doet ze dat met extra veel drama.

Voor je tienernichtje die de nieuwste trends als eerste spot

Nog voor jij een nieuwe trend hebt gespot, weet je tienernichtje er al alles over via TikTok en Instagram. En zeker als het gaat om beautytrends. Een geurtje moet niet alleen lekker ruiken, het flesje moet er ook nog eens extra cool uitzien in de badkamer. ‘Fame’ van Paco Rabanne (€ 59,90 voor 30 ml) is fris en fruitig, het gouden flesje is bijzonder Instagram Story-waardig. Experimenteren met make-up, dat kan met de gouden oogschaduw uit de Dazzling Lights-collectie van BE Creative Make Up (€ 14,95). De vloeibare textuur is makkelijk aan te brengen. En om dat jeugdige huidje wat extra aandacht te gunnen, zijn er de gelpads voor onder de ogen van Florence By Mills (€ 35,90). Alleen al voor de vorm (ze zien eruit als een wolkje) en de zoete pastelkleurige verpakking is dit een cadeautip.

Voor je papa die ‘niets nodig heeft’

Voor hem hoef je niks te kopen, ‘want hij heeft alles al’? En toch. Zonder je lieve paps een heus beautyritueel aan te smeren, kun je hem plezieren met wat verwennerij in de badkamer. ‘Scandal Pour Homme’ van Jean Paul Gaultier (€ 71,50 voor 50 ml) is een geur die hem de koning te rijk doet voelen, alleen al omwille van het prachtige flesje. En hoe jong hij zich ook in z’n vel voelt, dat velletje mag wel wat extra aandacht krijgen. De Force Supreme Youth Architect Cream van Biotherm (€ 67,50 voor 50 ml) verstevigt de mannenhuid en doet hem stralen. En een dikke kus, die geef je hem binnenkort maar al te graag. Mits zijn baard zacht aanvoelt én lekker ruikt, dankzij de zachte baardolie van Rituals (€ 17,90 voor 30 ml) met argan en basilicum.

Voor je beste vriendin die van luxe houdt

Natuurlijk, jullie vriendschap draait om wie zij diep vanbinnen is. Maar niets mis met wat zelfzorg in de badkamer, toch? Het Dior Addict Lip Maximizer Serum (€ 38,50) zorgt ervoor dat haar kus op nieuwjaarsnacht écht memorabel wordt, wie de gelukkige ook mag zijn. En als ze into skincare is, dan is eigenlijk het hele gamma van The Ordinary een schot in de roos. Het gehypete serum met hyaluronzuur (€ 7,50 voor 30 ml) doet wat het belooft. En voor een hairflip van jewelste op de dansvloer: het Elixir Ultime Huile Originale van Kérastase (€ 44) zorgt voor extra glans.

Jouw wens voor iedereen: een stralend jaar

Een extra bijzonder kerstgeschenk, da’s een geschenk met een unieke boodschap. Shop een fijn beautyproduct bij ICI PARIS XL of op iciparisxl.be en voeg er een filmpje aan toe waarin jij je geliefde vooral een stralend jaar toewenst. Aan de kassa of wanneer je online bestelt, krijg je een kaartje in de vorm van een kerstbal. Scan de QR-code en neem een persoonlijke boodschap op. Stop het kaartje bij je geschenk en laat de gelukkige het kaartje ophangen in de kerstboom. Zo kan hij of zij het filmpje ook na de feesten nog eens herbekijken. Op het hele assortiment van ICI PARIS XL geniet je nu van 20% korting bij aankoop van minimum 2 producten. Shop online en gebruik bij het afrekenen de code BEL-NINA20.

