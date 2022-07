Een lippenstift in de perfecte ‘nude’-kleur vinden? Daarvoor moet je je tepels checken

Iedereen wil het in de make-uptas: een 'nude' lippenstift, of zeg maar een lippenstift in huidskleur. Dat oogt natuurlijk, maar geeft je lippen toch dat klein beetje extra. Maar wat nude is voor de een, is daarom nog niet nude voor de ander. In het overaanbod van 1.001 verschillende varianten: hoe vind je nu die perfecte ‘naakte' tint die past bij jouw huidskleur en huidtype? Door je tepelkleur te checken, zo blijkt.

Wie in de winkel op zoek is naar een ‘nude’-lippenstift, wordt al vaak overdonderd door de verschillende kleuren in het gamma. Want neen, ‘nude’ verwijst niet naar één kleur, maar naar duizenden mogelijkheden. Dat komt omdat de tint afhangt van je huidskleur en huidtype. Hoe je dan precies die perfecte ‘naakte’ tint vindt die bij jou past? De kleur van je tepels checken, want die blijkt de perfecte indicator te zijn van de nude-tint die bij jou past.

“De ideale nude-kleur is een kleur die één of twee tinten donkerder is dan je eigen huidskleur. In de meeste gevallen is dat effectief de kleur van je tepelhof”, legt NINA’s beautyredactrice Sophie uit. “Als je een nude-kleur gebruikt die dichter bij je huidskleur aanleunt, ga je ouder lijken dan je bent en je lippen juist verstoppen. De kleur van je tepelhof heeft trouwens dezelfde ondertoon als je huidskleur, waardoor die kleur gegarandeerd goed matcht met je teint.”

Quote Doorheen de jaren veranderen je tepels van kleur. Een exacte wetenschap is het dus niet. Beautyredactrice Sophie

Volledig scherm © Getty Images

Belangrijke kanttekening

Maar euh… je tepels checken in het midden van de winkel? No, no. Neem op voorhand dus best een foto van je tepelkleur en open die subtiel in de lippenstiftafdeling. Als je dat nog too much vindt, kan je ook verschillende nude-kleuren op je onderarm uittesten en thuis in alle rust vergelijken met de kleur van je tepels.

“Er is wel een belangrijke kanttekening”, zegt Sophie nog. “Doorheen de jaren veranderen je tepels van kleur. Ook tijdens een zwangerschap, bijvoorbeeld, kleuren je tepels vaak donkerder. Een exacte wetenschap is het dus niet.”

Populariteit

Dat iedereen precies nu op zoek gaat naar de perfecte nude-lippenstift is op zich niet zo gek. De tinten vliegen al heel lang over de toonbank, maar wonnen door het coronatijdperk nog meer aan populariteit. “Mondkapjes zijn niet zo handig voor mensen die graag felle lippenstift dragen. Wanneer je een nude-kleurtje draagt, is een ongeluk niet alleen minder snel gebeurd, maar valt het ook minder op. Ook zijn we de afgelopen periode de naturelle look meer gaan waarderen, waardoor die nude-tinten opnieuw een must have zijn.”

Lees ook: