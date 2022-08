Een jurk van Bella Thorne of Kim Kardashian? Steeds meer sterren verkopen hun tweedehandskleding

Bekende sterren zoals Harry Styles, Kim Kardashian en Olivia Rodrigo hebben een kleerkast waar menig mens jaloers op is. Sommige fans zouden een flinke duit betalen om er eens in te snuisteren. Wel, dankzij het wereldwijde web is dat mogelijk. Steeds meer beroemdheden verkopen namelijk online hun oude kledingstukken door. En als je geluk hebt, gebeurt dat zelfs aan betaalbare prijzen.

Tweedehandskleding zit al enkele jaren in de lift. Logisch, want het is milieuvriendelijk én goed voor je portemonnee. Opvallend is dat steeds meer sterren willen meesurfen op die trend. De Kardashians zijn als een van de eersten mee op de kar gesprongen: eind 2019 lanceerden ze de online shop ‘Kardashian Kloset’, waar ze gedragen accessoires en kledingstukken verkopen.

Op de site kan je eerst kiezen in wiens kleerkast je wil snuisteren: die van Kylie, Kendall of Kris Jenner, of toch liever Kim, Khloé of Kourtney? Hun collecties zijn allemaal redelijk uitgebreid, gaande van schoenen tot zwemkleding, jassen tot jurken en handtassen tot korsetten. Wel gaat het bijna allemaal om spullen van luxueuze designermerken, die een flinke duit kosten. Het goedkoopste dat we vinden is een sportbeha voor 25 euro, maar voor jurken betaal je al snel enkele honderden of zelfs duizenden euro’s. Kylie Jenner verkoopt zelfs een handtas van Hermès voor 65.000 euro.

Volledig scherm © Kardashian Kloset

Doordat de Kardashians nog best veel geld vragen voor hun ‘afdankertjes’ krijgen ze ook veel kritiek. “Laten we eerlijk zijn”, schrijft een fan op Instagram. “Het is niet dat ze krap bij kas zitten of nog extra geld nodig hebben. Ik vind het dus frappant dat ze hun kleding verkopen aan zulke hoge nieuwprijzen.”

Democratische prijzen

En er zijn inderdaad een heleboel celebs die het anders aanpakken, zoals muzikantes Olivia Rodrigo en Doja Cat en actrices Bella Thorne en Ashley Tisdale. Zij verkopen hun spullen aan zachtere prijzen. Daarvoor maken ze gebruik van Depop, een online marktplaats waar je kleren kan kopen en verkopen. De app is enorm populair in de Verenigde Staten.

Een straffe naam die recent een account heeft gemaakt op Depop is trouwens Harry Lambert. Hij is namelijk de stylist van een resem bekende namen, waaronder Harry Styles en acteur Emma Corrin. Hij zette een collectie online met dertig spullen, die gedragen werden door zijn bekend cliënteel. Een topstuk was bijvoorbeeld een blauw T-shirt dat ontworpen was voor Alexander Skarsgård, dat de acteur effectief aanhad voor een modeshoot. Het prijskaartje: ongeveer 105 euro. Quasi alle items van Lambert zijn intussen uitverkocht. De inkomsten gaan integraal naar de Britse organisatie Mermaids, die zich inzet voor de rechten van transgender, non-binair en genderfluïde mensen.

“Beroemdheden zijn niet blind. Ze zien dat er veel kritiek komt op fast fashion en willen zich scharen aan de kant van de volgende generatie consumenten, die twee keer nadenken voor ze hun geld uitgeven”, zegt Alex Goat, de CEO van Livity, een bedrijf dat gespecialiseerd is in jongeren, cultuur en trendwatching, daarover tegen de Britse krant The Guardian. “Als consument krijg je ook het gevoel dat beroemdheden ‘ook maar gewone mensen’ zijn”, meent Goat, “want ze zitten op dezelfde sites en doen exact hetzelfde als jij: tweedehandskleding doorverkopen.”

En in België?

In onze contreien blijft Vinted een van de populairste apps om tweedehandskleding te kopen en door te verkopen. Het is dan ook de plek bij uitstek om een oud kledingstuk van een BV te scoren. Onder meer presentatrice Julie Van den Steen laat hier af en toe in haar kleerkast kijken, net als presentatrice Siska Schoeters, actrice en onderneemster Eline De Munck, modeblogster Paulien Riemis en TikTok-fenomeen Oulfa.

Volledig scherm © Vinted @julievandensteen / Instagram @elinedemunck

Lees ook: