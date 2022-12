Een geurtje als geschenk? Parfumkenner geeft tips: “Deze veilige opties vindt iedereen goed”

Het perfect parfum uitzoeken is de ultieme opdracht, zelfs voor de meest ambitieuze secret santa, want smaken verschillen. Met de tips van parfumkenner Laura de Coninck vind je een perfecte geur die blijft hangen. Voor hem of haar. “Een nicheparfum voor iemand uitzoeken is een groter risico, maar als je goed kiest, is de liefde voor het parfum én de dankbaarheid vaak extra groot.”

Lichtjes en luchtjes gaan hand in hand. Volgens kunstenaar en parfumkenner Laura de Coninck is een parfum geven altijd een goed idee. Want een parfum is zoveel meer dan een mooie ­flacon. Hou rekening met het smaakpalet van de persoon voor wie je een parfum zoekt. Als iemand geen zoetekauw is, is de kans klein dat een mierzoet parfum bevalt. Iemand die van de Indische keuken houdt, houdt waarschijnlijk ook van spicy geuren.

Let op de kledingstijl. Iemand die zich heel modieus of speciaal kleedt, houdt er vast van om zich te onderscheiden met een origineel parfum. Vraag in de parfumerie een staaltje van het parfum dat je cadeau wil doen. Zo kan de ontvanger de geur uitgebreid ontdekken zonder de doos te openen.

Als het tegenvalt, kan je de geur makkelijk omruilen. Een parfum uitzoeken gebeurt vaak intuïtief. Wees niet bang om op je gevoel af te gaan. Laat je niet verleiden door de flacon of dure marketingcampagnes met bekende sterren. Want spoiler: je wordt niet de man of vrouw op de poster.

Coup de foudre

Chanel N°5 is al meer dan honderd jaar een van de bestverkopende parfums ter wereld. Iedereen herkent Angel van Mugler wanneer de geur plots in een volle treinwagon opduikt. For Her van Narciso Rodriguez werd na de lancering in 2003 instant een klassieker. Wat hebben deze tijdloze publiekslievelingen met elkaar gemeen? “Ze weten met hun combinatie van ingrediënten te verrassen en een gevoelige snaar te raken, en dan kunnen geuren haast een gevoel van verliefdheid teweegbrengen. ­Parfums die dat kunnen, blijven hangen.”

Quote De klassie­kers van morgen pakken uit met nieuwe ingrediën­ten. Ze bevatten moderne amber- en houtnoten die iedereen wegblazen.

Daarvoor hoeft een parfum niet excentriek of polariserend te zijn. “Er zijn ook veilige geuren die door iedereen goed worden bevonden. Omdat ze niet te uitgesproken of opdringerig zijn. Chloé is daar een mooi voorbeeld van. Zacht en niet te gedurfd, als een aangenaam wasmiddel.” Af en toe zorgt een parfum voor een nieuwe welriekende wind in de parfumerie. “Een geur als For Her van Narciso Rodriguez was compleet nieuw, zoiets had nog niemand geroken. De unieke combinatie van ingrediënten leidde bij heel wat mensen tot een coup de foudre.”

De klassiekers van morgen pakken uit met nieuwe ingrediënten. “Ze zijn veel transparanter en bevatten moderne amber- en houtnoten die iedereen wegblazen. Denk bijvoorbeeld aan parfums van Montale: die herken je uit de duizend. Door hun woweffect werden ze een rage. Een klassieker, oud of nieuw, vat wat de mensen raakt.”

Het gros van de parfums in de gemiddelde parfumerie werd ontwikkeld om een groot publiek aan te spreken. Nicheparfums, exclusieve geuren met luxueuze ingrediënten, plezieren daarentegen de neuzen van de meerwaardezoeker. Een nicheparfum voor iemand uitzoeken is dan ook een groter risico. Maar als je goed kiest, is de liefde voor het parfum én de dankbaarheid vaak extra groot.

Nieuwkomers

1. Dior, J’adore Parfum d’eau, 132,90 euro (100 ml) bij april-beauty.be.

2. Chloé, Rose Naturelle Intense, 116,90 euro bij iciparisxl.be.

3. Hedgren, Eau de Parfum, 109 euro bij Verso Antwerpen en hedgren.com.

4. Guerlain, Aqua Allegoria Rosa Rossa Forte, 104 euro (75 ml) bij guerlain.com.

5. Prada, Paradoxe Eau de Parfum, 105,90 euro (50 ml) bij douglas.be.

Tijdloos

1. Viktor & Rolf, Flowerbomb, 99,50 euro (50 ml) bij douglas.be.

2. Dior, Miss Dior Eau de Parfum, 107,50 euro (50 ml) bij INNO.

3. Chanel, Bleu de Chanel, 86 euro (50 ml) bij chanel.com.

4. Lancôme, La Vie est Belle, Eau de Parfum, 125 euro (100 ml) bij iciparisxl.be.

5. Chanel, Chanel N°5 Eau de Parfum, 105 euro (50 ml) bij chanel.com.

6. Giorgio Armani, Armani Code Eau de Parfum, 130 euro (75 ml) bij iciparisxl.be.

Luxe

1. Juliette has a gun, ­Magnolia Bliss Eau de ­Parfum, 90 euro (50 ml) bij parfuma.com.

2. Goldfield & Banks, ­Sunset Hour Eau de ­Parfum, 150 euro (100 ml) bij beautybykroonen.com.

3. Loewe, Earth Eau de ­Parfum, 109,90 euro (100 ml) bij iciparisxl.be.

4. Tom Ford, Noir Extreme Eau de Parfum, 175 euro (100 ml) bij debijenkorf.be.

5. Olfactive Studio, ­Dancing Light Eau de ­Parfum, 150 euro (100 ml) bij olfactivestudio.com.

Voor hem Lotje getrokken met de naam van je oom? Sauvage van Dior kwam in 1966 voor het eerst op de markt en is sinds de herlancering in 2015 een van de bestverkopende parfums. Ook met Bleu van Chanel, Code van Armani of Paco Rabanne Pour Homme haal je een klassieker in huis. Een ‘flanker’, een nieuwe interpretatie van een bestaand, succesvol parfum, is vaak een hedendaagser alternatief. Net als een uniseks geur. Zo heeft je tante er ook nog wat aan.

