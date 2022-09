Dubbel shinen op de catwalk: Vlaamse tweelingzussen Ellen en Marit hand in hand voor Gucci

Vaak last van (dikke) wallen onder de ogen? Expert tipt 5 remedies. “Houd ook rekening met wat je eet”

Puffy eyes, vochtwallen of dikke ogen: de beruchte kussentjes kennen vele namen. Heb je er ’s ochtends vaak last van? Niet getreurd: er bestaan remedies voor en die zijn simpeler dan je denkt. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, geeft vijf concrete tips om komaf te maken met die wallen. “Ga na of de make-up of huidproducten die je gebruikt, geen irriterende ingrediënten bevatten.”

