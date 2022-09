Dua Lipa is fan én seks is zijn stokpaardje: dit moet je weten over opkomend Belgisch ontwerper Ludovic de Saint Sernin

Ken jij Ludovic de Saint Sernin (31)? Hoewel zijn naam misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, is hij een rijzende ster in de internationale modewereld. De ontwerper is geboren in ónze hoofdstad en krijgt steeds meer bekendheid om zijn gewaagde creaties, die zelfs gedragen worden door de grootste wereldsterren, van Kim Kardashian tot Dua Lipa, Rihanna en Hailey Bieber. “Zijn ontwerpen zijn inclusief, rebels en gedurfd, niet voor muurbloempjes.”

Zijn naam doet vermoeden dat hij een geboren Parisien is, maar niets is minder waar. Modeontwerper Ludovic de Saint Sernin werd geboren in Brussel als zoon van een Franse moeder en Portugese vader. Hij is opgegroeid in Ivoorkust in Afrika, waar hij tot zijn zevende heeft gewoond met zijn ouders, tot een burgeroorlog hem dwong naar Parijs te verhuizen.

De Brusselse ontwerper studeerde Womenswear bij de kunstacademie Duperré in Parijs. Na zijn afstuderen in 2013 bemachtigde hij een plekje als stagiair bij het Franse modehuis Balmain. Hij werkte zichzelf al snel omhoog en werd aangesteld als vast lid bij het ontwerpteam van Balmain, onder leiding van creatief directeur Olivier Rousteing. Het was tijdens deze periode dat Ludovic ook voor het eerst verliefd werd op een man en uit de kast kwam bij zijn familie.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Olivier Rousteing, creatief directeur bij Balmain. © Corbis via Getty Images

Ontdekking van het lichaam

In 2017 bracht Ludovic op z’n 26ste zijn debuutcollectie uit voor zijn eigen merk: LdSS. Hoewel zijn primaire focus de voorbije jaren op mode voor vrouwen en genderinclusieve fashion ligt, bestond zijn eerste collectie uit tien looks die zowel voor vrouwen als mannen waren. “Ik hou van de gedachte dat een vrouw naar een van de jongens uit de presentatie van mijn collectie kan kijken en denkt dat ze diezelfde look kan dragen”, zegt hij in een interview met ‘Vogue’.

Ook opvallend is de grote rol die naaktheid en seksualiteit spelen in zijn werk. “Het vertegenwoordigt de ontdekking van het lichaam van een man”, zegt hij. Zijn werk is grotendeels beïnvloed door de kunstenaar Robert Mapplethorpe, wiens fotografie het lichaam, seks en de homocultuur viert. In 2018 was de ontwerper finalist voor de prestigieuze LVHM-prijs voor jonge designers.

Ondertussen gooit hij erg hoge ogen op het Franse en internationale modetoneel. De grootste beroemdheden du moment dragen zijn merk LdSS, denk aan Megan Thee Stallion, Kim Kardashian en Bella en Gigi Hadid. Zangeres Dua Lipa deelde deze week nog een foto op Instagram, waarop ze te zien is in een nietsverhullende outfit van Ludovic de Saint Sernin.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Dua Lipa met een Swarovski-bikini van de Belgische ontwerper Ludovic de Saint Sernin. © Instagram

Noem de ontwerper dus gerust on the rise, misschien wel op weg naar de status van een Raf Simons. Dat zijn ontwerpen schaamteloos sexy, seksueel en genderoverstijgend zijn, zit daar voor iets tussen. Ze belichamen exact waar mode anno 2022 om draait. Ludovics elegante niemendalletjes van glinsterende edelstenen, doorzichtige mesh of metaal laten véél lichaam zien. Vaak houden een paar veters alles (nauwelijks) samen, Ludovics ‘handtekening’.

Niet bestemd voor muurbloempjes

“Tegenwoordig is het bon ton om te pronken met je lichaam in de mode”, zegt onze moderedacteur David Devriendt. “Je ziet dat zelfs bij ons in het straatbeeld: jonge vrouwen in de stad die een jeansbroek met een korset combineren, bijvoorbeeld. Alles wat doorzichtig is of tegen je lijf plakt, werkt. Ludovics hedonistische stijl die seksualiteit viert en in de verf zet, past daar perfect binnen. Zijn werk doet ook denken aan SM en aan de gayscene, kijk naar die iconische ‘lace-up jeans’ van hem. Zijn genderloze ontwerpen zijn inclusief, rebels en gedurfd, niet voor muurbloempjes.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ludovic de Saint Sernin (@ludovicdesaintsernin) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat de ontwerper eerder dit jaar een capsulecollectie met Pornhub ontwierp, zette de Belg slash Fransman en zijn missie nog meer op de wereldkaart. “Het idee achter de collectie is dat seksualiteit een onderdeel is van ieders leven”, zegt De Saint Sernin in Frans modemagazine Numéro. “We leven in een tijd waarin onze seksualiteit heel zichtbaar is. Maar hoe zichtbaarder die is, hoe meer die tegelijkertijd gecensureerd wordt. Nochtans is seksualiteit altijd al een onderdeel van mode geweest. Ach, ik wil niet provoceren. Ik vind gewoon dat we die taboes moeten doorbreken.”

“Ludovic past perfect binnen dat erotische sfeertje”, gaat David verder. “De man is een krak in marketing én heel authentiek, dat maakt dat het mode-establishment hem zo omarmt. Ludovic ís zijn merk: hij is net zo genderfluïde en sexy. Hij maakt alleen maar dingen die hij zelf ook wil en kan dragen.”

Lees ook: