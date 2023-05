Doorschijnende outfit van voetbalvrouw Michèle Lacroix (29) haalt Britse pers. Moderedacteur: “Het past bij haar”

Gespot: Michèle Lacroix (29) in een doorschijnende top die niet veel aan de verbeelding overlaat. De Britse pers had het een en ander te zeggen over de zichtbare tepels van de voetbalvrouw. Maar je vormen laten zien is een grotere trend bij dames, en de Limburgse is lang niet de enige die ervoor valt. Moderedacteur David Devriendt: “Als ik naar haar kijk, denk ik: you go Michèle. ”

Op zondagavond zetten Kevin De Bruyne (31) en vrouw Michèle Lacroix (29), samen met andere spelers van de Citizens, een stapje in de wereld om de overwinning van Manchester City te vieren. Dat is de Britse pers uiteraard niet ontgaan. Vooral de gewaagde look van Michèle werd veelbesproken in de media.

De Limburgse droeg een zwarte top van mesh - die niet veel aan de verbeelding overliet - met decolleté en een nauw aansluitende broek. Je hoeft niet nauwlettend te kijken om haar tepels te kunnen spotten: een trend waarvoor veel vrouwen tegenwoordig trouwens overstag gaan.

Michèle hoort bij de ‘no bra club’ en daar koos ze volledig zelf voor

“De prachtige vrouw van Kevin De Bruyne sluit zich aan bij de 'no bra club’ in een doorzichtige outfit”, schrijft het Britse The Sun. Daily Star noemde het dan weer een ‘wardrobe malfunction’, vrij vertaald naar modeblunder. Michèle heeft naar eigen zeggen geen stylist en koos de look helemaal zelf, Whatsappt ze me. “Ik heb deze outfit van KNWLS een tijdje geleden besteld op de website SSENSE. Het zijn twee aparte stukken.”

Volledig scherm Michèle Lacroix en Kevin De Bruyne afgelopen zondagavond. © Eamonn and James Clarke

Gewaagd, sexy merk voor een bewust statement

Het Londense KNWLS is geliefd bij sterren zoals Dua Lipa, Kendall Jenner en Julia Fox. YouTube-ster Emma Chamberlain verscheen in een prachtig ontwerp van het merk naar het Met Gala. Moderedacteur David Devriendt: “KNWLS profileert zich als supervrouwelijk en sexy. Michèle Lacroix is veel bezig met mode, dus toen ze ervoor koos om dat merk te dragen, wist ze ook wel wat het effect zou zijn, denk ik. Wellicht heeft zij een heel bewust statement gemaakt dat past binnen de 'naked dress’-tendens die nu leeft.”

“De stof van Michèles top is dik, maar ten hoogte van haar borst transparant, waarschijnlijk een bewuste keuze. De Britse krant noemde het een ‘wardrobe malfunction’ omdat de outfit doorzichtig was. Terwijl het juist heel positief en empowering kan zijn om zoiets te dragen”, vervolgt Devriendt. “Met deze trend willen vrouwen hun lichaam opnieuw in de kijker zetten, en daar is Michèle in geslaagd.”

“Als ik naar haar kijk, denk ik: you go Michèle. Ik vind het fun, en de look past bij haar. Ze gaat altijd vrij sensueel gekleed, ze is niet bang van een decolleté. De outfit is rebels. Maar het past bij de glamourvrouw die zij is en de kringen waarin zij verkeert.”

‘Doe iets deftigs aan’

Door het dragen van deze outfit laat Michèle zien dat ze blij is met haar lijf, en zich goed in haar vel voelt, meent David. “Vrouwen die naked dresses dragen, doen dat voor zichzelf. Ze beslissen zelf wat ze van hun lichaam laten zien en wat niet. Dat past in de ‘free the nipple’-beweging die in 2016 begon, want de borst was een taboe geworden.”

Wie een tepel laat zien, wordt al snel als vulgair geïnterpre­teerd. Terwijl niemand aanstoot neemt van mannelijke tepels. Moderedacteur David Devriendt

“In de Britse Elle stond onlangs een opiniestuk van influencer Camille Charrière die regelmatig naked dresses draagt. Ze krijgt daar veel commentaar op. Mensen zeggen: ‘Doe iets deftigs aan, wij hoeven jouw borsten niet te zien’. Charrière getuigt over waarom ze het zo belangrijk vindt om zulke jurken te kunnen dragen, en dat ze zich er supervrouwelijk in voelt.”

Geen nieuw fenomeen, maar vrouwen willen hun lichaam opnieuw claimen

Echt nieuw is het fenomeen echter niet. “Jane Birkin liet in de jaren zeventig ook al haar tepels zien, in de ondertussen wereldberoemde foto. Je ziet haar behaloos aan de zijde van Serge Gainsbourg staan, omringd door mannen”, aldus de moderedacteur.

Volledig scherm Jane Birkin en Serge Gainsbourg in Cannes in 1974. © Gamma-Rapho via Getty Images

“In de jaren tachtig tot 2000 was het heel normaal om een borst te zien in de Italiaanse of Amerikaanse Vogue, of op de catwalk. Denk maar aan de iconische foto van Kate Moss in haar naked dress. Maar vandaag wordt de vrouwelijke borst vaak meewarig bekeken en zijn we preutser. Wie een tepel laat zien, wordt al snel als vulgair geïnterpreteerd. Dat ze gecensureerd worden op sociale media helpt niet. Terwijl niemand aanstoot neemt van mannelijke tepels.”

“Vrouwen willen hun lichaam opnieuw claimen. Borsten zijn natuurlijk en kunnen héél fashionable zijn. A-celebs zoals Gigi Hadid, Florence Pugh en Rihanna effenden opnieuw het pad om naked dresses te dragen naar verschillende gelegenheden, dus ik denk dat we ze in de toekomst alleen maar meer zullen zien”, concludeert Devriendt.

