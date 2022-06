Doet elke crème wat hij belooft? 2 experts vertellen voor welke beautyingrediënten je beter uitkijkt

In een wereld waarin ‘clean beauty’ hoogtij viert, is het steeds moeilijker te bepalen wat je mag smeren en wat niet. Maar is het allemaal zo zwart-wit? Onderzoeksarts Jetske Ultee en ervaringsdeskundige Tiffany Masterson lichten toe welke ingrediënten je het beste vermijdt. “Parfum is agressief en neemt de plek in van ingrediënten die net wél goed zijn voor de huid.”

Als we het internet geloven, zit cosmetica boordevol toxische stoffen. Klopt natuurlijk niet, maar feit is wel dat veel producten ingrediënten bevatten die niets goeds doen, bevestigt onderzoeksarts Jetske Ultee. “En ja, soms ook stoffen die uiteindelijk zelfs schadelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze irritatie geven. En van chronische irritatie wordt je huid sneller oud.”

Ervaringsdeskundige is Tiffany Masterson. Na jarenlange huidproblemen, ontwikkelde ze zelf een merk dat alle twijfelachtige ingrediënten schrapte. Het was het begin van Drunk Elephant, en daar zat de wereld duidelijk op te wachten, want haar geesteskind werd in een mum van tijd razend populair. Zelf spreekt ze liever niet over ‘slecht’ of ‘toxisch’ maar van ‘suspicious’: niet veroordeeld, wel verdacht. “Die stoffen zijn niet per se gevaarlijk, maar kunnen de beschermingslaag of functies van de huid verstoren. Is dat echter altijd en bij iedereen zo? Nee.” Zie het als een FODMAP-dieet: door (tijdelijk) bepaalde ingrediënten te bannen, ontdek je waar je niet tegen kan en kan je je huid transformeren. Alleen, welke ingrediënten zijn dat, en zijn ze per definitie problematisch?

1. Essentiële oliën

Essentiële oliën hebben behalve hun geur geen voordeel. Integendeel, het enige waar ze goed in zijn, is irriteren, vertelt Tiffany Masterson. “Van 79 essentiële oliën is inmiddels omschreven dat ze vervelende reacties kunnen uitlokken”, bevestigt Jetske Ultee. “Bovendien zijn citrusvarianten fototoxisch: wanneer je ermee in de zon komt, kunnen ze onzichtbare schade veroorzaken.”

Vervangen? Hoe minder, hoe beter. Uitzondering is tea tree oil. Jetske: “Deze werkt ontstekingsremmend, antibacterieel en gistdodend. Maar wees er echt voorzichtig mee en gebruik het altijd verdund!”

2. Alcohol

Tiffany: “Alcohol denat, SD alcohol, ethanol, ethyl alcohol, benzyl alcohol en isopropyl alcohol drogen de huid uit.” Alcohol verdampt snel, waardoor je huid uitdroogt, verklaart Jetske. “Ook lost het de natuurlijke vetten op in je beschermlaagje. En juist die natuurlijke vetten voorkomen dat vocht uit de huid ontsnapt en dat irriterende stoffen je huid kunnen beschadigen. Vaak worden ze gebruikt in reinigers en toners speciaal voor de vette huid met puistjes. Zo jammer! Het enige dat je bereikt is dat de huid juist gevoeliger wordt voor onrust.”

Vervangen? Je hebt alcohol en alcohol, glimlacht Jetske Ultee: “Er bestaan ook vettige alcoholen en die doen precies het omgekeerde. Ze houden juist het vocht vast in de huid waardoor deze zachter wordt. Cetyl alcohol, cetearyl alcohol, myristyl alcohol, benehyl alcohol en stearyl alcohol mag je met een gerust hart smeren.”

Quote Mensen denken dat minerale filters uv-stra­len ‘fysiek’ tegenhou­den als een schild terwijl chemische filters de straling absorberen. Jetske Ultee

3. Siliconen

Van siliconen hoor je dat ze de huid verstoppen en zo puistjes veroorzaken. Ook Tiffany Masterson schrapte ze resoluut van de ingrediëntenlijst. Volgens Jetske Ultee hebben ze echter vooral een imagoprobleem. “Siliconen leggen inderdaad een laagje over de huid, maar ze smeren je huid niet dicht. Ze zijn niet-comedogeen - wat wil zeggen dat ze de talgklieren niet verstoppen - en hebben een structuur die je nog het beste kan vergelijken met die van een gaasje. Door die opbouw zijn ze nooit helemaal dekkend of sluitend. Niet voor niets worden siliconen ook gebruikt bij de behandeling van brandwonden: ze beschermen, houden vocht vast en verlagen de kans op infecties. En heel belangrijk: ze irriteren de huid niet. In make-up zorgen siliconen dat alles mooi met de huid samensmelt voor een egaal en glad effect.”

Vervangen? Dat hoeft niet voor je huid. Jetske Ultee: “Wel goed reinigen om te voorkomen dat vuil en talg op de huid blijven liggen, en poriën zo verstoppen. Maar dat geldt eigenlijk altijd, ook als je niets zou gebruiken.”

4. Chemische filters

Chemische zonnecrèmes horen volgens Tiffany op het lijstje der voorzichtigheid: “Meestal vormen ze geen probleem, maar bij acne, rosacea of een gevoelige huid, is mineraal beter.”

Zo stellig kan je dat niet zeggen, vindt Jetske Ultee. In beide categorieën zijn goede en minder goede filters. “Mensen denken dat minerale filters uv-stralen ‘fysiek’ tegenhouden als een schild terwijl chemische filters de straling absorberen. Vandaar het idee dat een gevoelige huid beter af is met een minerale crème. Maar dat klopt niet: de werking van fysische en chemische filters verschilt eigenlijk niet zo gek veel. Ook minerale filters absorberen straling, zij het door metaaloxide in plaats van koolstof. Daarnaast kunnen ze ook nog uv-straling reflecteren, maar in feite absorberen ze dus meer.”

Vervangen? Sommige zonnefilters skip je beter. Jetske Ultee: “Er zijn filters die gek genoeg niet goed tegen zonlicht kunnen en zo voor huidproblemen zorgen. Andere kunnen vrijeradicaalvorming of huidirritatie veroorzaken. En er zijn oude zonnefilters waarvan we inmiddels weten dat ze te ver doordringen in je lichaam en mogelijk hormoonverstorend werken. Afgeraden zijn: oxybenzone, sulisobenzone, enzacamene, homosalate, oxtinoxate, octocrylene, padimate O en amiloxate.”

Quote Parfum is agressief en neemt de plek in van ingrediën­ten die net wél goed zijn voor de huid. Tiffany Masterson

5. Parfum

Tiffany Masterson: “Parfum is agressief en neemt de plek in van ingrediënten die net wél goed zijn voor de huid.” Dat fijne geurtje is de nummer één in het veroorzaken van allergieën, beaamt Jetske Ultee. “Als je regelmatig producten gebruikt met parfum loop je risico op irritatie, allergische reacties en contacteczeem. Daarnaast kunnen geurstoffen reageren met zonlicht en zo de huid versneld verouderen of pigmentvlekken veroorzaken. Je vindt ze op de ingrediëntenlijst terug als ‘parfum’ of ‘fragrance’. Producenten hoeven niet aan te geven welke geurstoffen ze hebben toegevoegd omdat de lijst dan te lang zou worden. In één klein potje kan dus een enorme hoeveelheid parfum zitten.”

Vervangen? Ja, óók natuurlijke parfums. Jetske Ultee: “Groene geurstoffen - zoals lavendel of jasmijn - kunnen de huid evengoed irriteren.”

6. SLS

Tiffany Masterson: “SLS - bekend als Sodium Lauryl Sulfate - is een agressieve wasstof die je huid stript, inflammatie veroorzaakt en de huidbarrière beschadigt.” Jetske Ultee: “Van alle wasstoffen geeft deze wellicht de meeste problemen.” SLS is zo irriterend dat het wordt gebruikt in onderzoeken om kleine stukjes huid aan te tasten, zodat daarna het kalmerende effect van een ander product getest kan worden.

Vervangen? Ja, maar niet verwarren met SLES of Sodium Laureth Sulfate. Jetske Ultee: “Het scheelt slechts een lettertje, maar dat ingrediënt is meteen een stuk milder.”

Stof tot nadenken? Als stoffen problematisch zijn, waarom zitten ze dan in onze crème? Jetske Ultee: “Om de houdbaarheid te verlengen of om ingrediënten op te lossen, of om simpelweg de kosten te drukken. Soms maken ze de huid expres een beetje stuk zodat andere werkzame bestanddelen dieper kunnen indringen. En soms word je bewust gefopt. Crèmes die beloven kraaienpootjes in een keer glad te trekken, bevatten lijmachtige stoffen - die ook worden gebruikt om betonnen vloeren of bloempotten waterdicht te maken - voor een verstrakkende effect . Dat is echter tijdelijk en bovendien bijzonder slecht.”

