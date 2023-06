Dit zijn de 12 meest trendy sandalen van het moment. “Volgens Vogue is dit dé aantrekkelijkste schoen van 2023"

We genieten eindelijk volop van de zon. Tijd om wat meer huid, en ook meer van onze tenen te tonen. Niet met een glazen muiltje, wel met een sexy kitten heel of comfortabele puffersandaal. Moderedacteur David Devriendt onthult de twaalf sandalentrends van de zomer, twee stylisten tipt hoe je ze stijlvol draagt. “Dankzij dit materiaal blijven je voeten zelfs op warme dagen koel.”

Tijdloos chic en opvallend fleurig lijken de twee grootste tendensen als het gaat om de hipste zomerschoenen anno 2023. Maar er is nog veel meer om je voeten mee te verwennen. Dankzij deze twaalf trendy sandalen wandel jij dit jaar stijlvol de zomer door. Stylistes Sofie Fobe en Michèle Mignolet van Stylinglab tippen hoe je met alle stijlen je beste beentje voorzet.

“Dit is een tijdloze en avontuurlijke sandaal en kent - zoals de naam al weggeeft - zijn oorsprong bij de gladiatoren uit het Oude Rome. Ze kunnen tot aan de enkel of knie komen en bestaan uit verschillende bandjes, vaak met gespen of veters. De gladiatorsandaal is de ideale sandaal voor fashionista’s die een stoere en luchtige look willen. Style ze met een lange of korte vrouwelijke jurk om een elegante toets te behouden”, tipt Sofie.

Volledig scherm Links: sandalen via www.ancient-greek-sandals.com. Rechts: gladiatorsandalen H&M - 17,99 euro. © Instagram @ancientgreeksandals/ H&M

“De espadrillesandaal komt oorspronkelijk uit Frankrijk en Spanje, waar het vooral gedragen werd door arbeiders omwille van hun comfort en ademende textuur”, vertelt Michèle. “Zeer kenmerkend is hier de gevlochten zool. Je ziet het vaak in combinatie met een sleehak en lintjes. Ze zorgen voor een meer casual look of een safari-achtige stijl. Ideaal onder een beige short gecombineerd met een kimono”, aldus de styliste.

Volledig scherm Links: espadrilles Billi Bi bij De Bijenkorf - 140 euro. Rechts: espadrillesandalen H&M - 15,99 euro. © H&M/De Bijenkorf

“Een mesh- oftewel visnetsandaal is gemaakt van een fijnmazig netmateriaal, vergelijkbaar met het materiaal dat wordt gebruikt bij visnetten. Vandaar dus de naam. Het meshontwerp is luchtig en ademt fijn, waardoor je voeten lekker koel blijven, zelfs op warme dagen. Bovendien voegt het visnetdetail extra textuur toe aan je schoenen, waardoor ze momenteel heel fashionable zijn”, klinkt het.

Volledig scherm Links: Fishnetsandaal met hak NA-KD - 44,95 euro. Rechts: Meshsandaal Calvin Klein - 89,90 euro. © Na-kd / Calvin Klein

Puffy fashion is vandaag de dag een echt fenomeen. Van handtassen tot haaraccessoires en nu zelfs sandalen, de winkels liggen er vol mee. En de sandalen worden gretig gedragen op straat, omdat ze zowel comfortabel als stijlvol zijn. Volgens de stylistes kan je met de puffersandaal twee richtingen uit: stoer als casual chic.

Volledig scherm © Getty Images

Nee, metallic is niet langer alleen geschikt voor de feestdagen. Een glimmende tas of sandaal geeft je look meteen iets extra. “Metallic sandalen onder een simpele jeans en een T-shirt zorgen voor een sexy en modieuze look”, aldus de stylistes. “Ze zijn ook super veelzijdig, want door hun glanzende en reflecterende uitstraling kan je ze ook op een feestje of bruiloft dragen”, zegt Sofie.

Volledig scherm Links: Sézane - 160 euro en rechts: Zara - 59,95 euro. © Sézane/Zara

Je kleden als een fluostift is zowaar de grootste modetrend van het moment. Niet verrassend dat sandalen in fluokleuren ook trendy zijn. “Ze geven je look meteen een 80 ’s en 90 ’s vibe! Deze sandalen, ook wel neonsandalen genoemd, zijn perfect voor degenen die graag experimenteren met kleur en een gedurfde en levendige look willen creëren. Stylingtip: te combineren met een simpele slip-on dress.”

Volledig scherm Rechts: sandalen Essentiel Antwerp - 215 euro. © Getty Images / Essentiel

Michèle: “De vierkante tip geeft je voeten meteen een moderne en strakke uitstraling. Het voegt ook een geometrisch element toe aan je outfit. Let wel op wanneer je kortere of zwaardere benen hebt, zulke sandalen gaan dat extra accentueren.”

Volledig scherm Links: sandalen Vero Moda - 119,99 nu 89,99 euro. Rechts: sandalen Ruth van Morobé - 420 euro. © Vero Moda/Morobé

Van Harry Styles tot Rihanna en Carrie Bradshaw in ‘And Just Like That...’: de rosette zie je overal. Het heeft zijn kitscherige imago van zich afgeschud en beleeft deze zomer een revival, zegt ook onze moderedacteur David Devriendt. Sandalen met een rosette mogen dan ook niet in dit lijstje ontbreken.

“Je kan er een casual outfit, zoals een T-shirt en jeans, makkelijk mee opsmukken. Ook met een jurk of kostuum is het erg fancy”, zegt Devriendt. “Bij feestelijke aangelegenheden is zo’n sandaal sowieso een schot in de roos.”

Volledig scherm Links: rosette sandalen Prada - 980 euro. Rechts: sandalen Zara - 69,95 euro. © Prada / Zara

“De getwiste sandaal, oftewel een sandaal met een knoop op, geeft je outfit een speelse en modieuze touch. Combineer ze met een zomerjurkje, een rok of een jumpsuit voor een vrouwelijke en trendy look”, tipt Sofie.

Volledig scherm Rechts: sandalen met knoop Bibi Lou (Veronique De Kock) - 79 euro. © Getty Images / Véroniqe De Kock

“Kitten heels zijn de favoriete keuze van vrouwen die op zoek zijn naar een vleugje elegantie en vrouwelijkheid, zonder de ongemakken van een hoge hak”, zegt styliste Michèle. “Door de lagere hak zijn kitten heels perfect voor dagelijks gebruik. Al kunnen ze ook gedragen worden bij speciale gelegenheden, zoals formele evenementen of huwelijken.”

Volledig scherm Links: sandalen kitten heel Louelle - 199,95 euro. Rechts: & Other Stories - 139 euro. © Louelle / & other stories

“Deze sandaal kenmerkt zich door de vele bandjes. Je kan kiezen voor strappy sandalen met een hoge hak en ze bijvoorbeeld combineren met een cocktailjurk. Voor een meer casual outfit kan je opteren voor platte sandalen en ze dragen met een zomerjurkje, een linnen rok of een jeans. Wat betreft de styling kunnen strappy sandalen zelfs een statement op zichzelf zijn”, aldus de stylistes.

Volledig scherm Links: strappy sandalen & Other stories - 99 euro. Rechts: bandjessandalen Mango - 39,99 euro. © & Other Stories / Mango

Ook met een kromme of speciale hak stelen je voeten ongetwijfeld de show, aldus styliste Sofie. “Denk hier bijvoorbeeld aan de geometrische sleehak, die momenteel erg in is, en volgens modebijbel Vogue al de aantrekkelijkste schoen van het jaar is.”

Deze sandalen zijn ideaal voor degenen die fan zijn van de stijl casual chic. Ook voor wie de praktische tour wil opgaan, zal dit item onmisbaar zijn. De sandaal is geschikt voor overdag als tijdens een party. Lekker multifunctioneel dus.

Volledig scherm Links: Hakken van Morobé - 450 euro. © Morobé / Getty Images

