Dit zegt de lengte van je rok over onze economie vandaag. “We hebben te veel aan ons hoofd nu”

Korte rokken in de roaring twenties en maxi-jurken tijdens de oliecrisis in de jaren 70: volgens een theorie uit 1926 kan je aan de zoomlengte van een rok of jurk zien hoe het met onze economie gesteld is. Klopt dat vandaag ook? En welke rok is trendy anno 2023? Onze mode-expert legt uit.

Maxirokken zijn nu helemaal in. Mogelijk een gevolg van de huidige energiecrisis, als we de hemline theory van professor George Taylor uit 1926 mogen geloven. Die stelt dat je aan de lengte van onze rok kan zien hoe het met de economie gaat. Al klopt die theorie volgens moderedacteur David Devriendt niet helemaal. Een financiële crisis is namelijk niet de enige factor die een invloed heeft op de lengte van je rok of jurk.

“De lengte van de zoom hangt ook samen met de tijd en de maatschappij waarin we leven”, zegt Devriendt. “In de jaren 60 waren minirokken erg in. Toen ging het economisch ook goed. In zulke tijden gaan we doorgaans veel uit en zijn de mensen optimistischer, waardoor ze ook meer huid durven tonen.”

Volledig scherm Links: 1969. Rechts: Flapper dress uit de jaren 20. © airchild Archive/John Springer Collection/Penske Media/ Corbis via Getty Images

“Daarnaast gingen de sixties gepaard met de seksuele revolutie, de opkomst van de pil en het feminisme, en kwamen er ook meer rechten en vrijheden voor vrouwen. Die aspecten zorgden er ook voor dat de zomen de hoogte in gingen.”

Devriendt ontkent de tendens van de hemline theory toch niet volledig. “Zo waren ook de korte, typische flapper dresses van de jazz girls erg populair in de jaren 20, ook wel bekend als de roaring twenties”, zegt de mode-expert. “Tot de beurscrash van Wall Street in 1929. Toen zag je de silhouetten plots ineens langer worden. De theorie kan dus in veel gevallen kloppen, maar lang niet altijd.”

Rokken anno 2023

Wat is dan de situatie op dit moment? “Een rok is niet langer gewoon een rok, maar een manier van zelfexpressie. Nu kan en mag alles. Momenteel zien we dus twee tendensen tegelijk”, zegt de mode-expert. “Enerzijds heb je de minirok die vooral sinds corona erg booming is. Anderzijds zijn de midirokken over de knie en maxi-jurken tot op de grond nu helemaal terug van weggeweest.”

Volledig scherm Rechts: zangeres Dua Lipa. © Getty Images / Dave Benett

Volgens de mode-expert zijn de rokken anno 2023 toch eerder lang. “Een maxirok of -jurk kan je zien als een soort beschermlaagje of cocon waarin we onszelf soms graag wikkelen. Met de oorlog in Oekraïne, de inflatie, het klimaat en de energiecrisis hebben we genoeg aan ons hoofd. Dan wil je je bijvoorbeeld geen zorgen maken over hoe andere mensen, en vooral mannen, over je uiterlijk denken.”

“Veel vrouwen zien hun knieën liever bedekt, ook handig op de fiets of als je met de benen gekruist zit. Een maxirok is ook geschikt voor elke gelegenheid, terwijl een minirok naar je werk vaak niet zo gepast is.” De lange rokken anno 2023 zijn ook niet te vergelijken met die van vroeger, zegt Devriendt. “Het zit ’m tegenwoordig in de details. Denk aan rokken bedekt met 3D-bloemen, patchwork of zelfs een beschilderd design.”

Volledig scherm © Getty Images

Een maxirok is tegenwoordig dus een stuk met vooral veel lagen. “Het is zwierig en volumineus. De ruches en franjes geven het een speels karakter. Terwijl een minirok, zeker denim, nogal statisch blijft. Zo zijn de lange bohorokken al een tijdje geliefd op festivals. Ze geven je dat onbezorgd vakantiegevoel.”

Een lange rok met een grote split is volgens de moderedacteur de ideale tussenoplossing. “Zo laat je de verbeelding spreken, wat je look zwoeler en sensueler maakt.”

Volledig scherm © Getty Images

Uiteindelijk dragen mensen vooral dat waar ze zich goed in voelen, zegt de expert. “Wie goed in zijn vel zit, durft meer risico’s te nemen en kiest dan eerder voor een mini. Voel je je onzeker of verlegen, dan ga je minstens drie keer nadenken voor je die keuze maakt. In dat geval ga je vaak voor een veiligere, bravere, comfortabelere en zelfs conservatievere keuze.”

Economische crisis, meer donkere kleuren?

Dat lange rokken en jurken in zijn, duidt dus niet altijd op een economisch moeilijke periode. Maar hoe zit dat met de kleur? Kiezen we in tijden van crisis voor donkerdere tinten? “Ook hier grijpen we graag terug naar iets dat veilig aanvoelt. Dat zijn vaak de basic kleuren, zoals zwart, wit en grijs. Het zijn klassiekers die altijd in de mode blijven”, zegt Devriendt.

Toch kan in tijden van crisis meer kleur in je garderobe wonderen doen, aldus de mode-expert. “Tijdens de economische recessie in de jaren 2000 steeg de verkoop van lippenstift, ook wel de lippenstift index genoemd. Felrode lippen waren toen, en dat zijn ze nu nog altijd, een echte moodbooster.”

Volledig scherm v.l.n.r. catwalk Versace, Prada, Dior. © Estrop/John Phillips/Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

“Ondanks de huidige energiecrisis willen mensen nu, zeker met de zomer voor de deur, meer kleur in hun kleerkast. Dat maakt dat felle kleuren erg trendy zijn.” Maar dat heeft ook een keerzijde. “Kleur heeft wel een bepaalde houdbaarheidsdatum, want je kan het snel beu zijn. Of je kan al snel als fluostift bestempeld worden.”

De impact van kleur wordt nog te vaak onderschat, zegt Devriendt. “Zo kan een felle kleur niet enkel jou opvrolijken door het te dragen, maar ook bij andere mensen een reactie uitlokken.”

Lees ook: