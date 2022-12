Dit waren de allergrootste modetrends uit 2022, en ze werden telkens gestuurd door éénzelfde persoon

Met jaarlijks meer dan 200 miljoen surfers weten ze maar al te goed wat er leeft en leefde, dus de modegoden bij Lyst hebben de allergrootste trends van 2022 voor ons in kaart gebracht. Wat waren de coolste merken en controversieelste trends? Welke items werden het meest gezocht en waren dus het moeilijkst te verkrijgen? Wij onthullen het hier. Spoiler: er was één persoon die met de denkbeeldige scepter zwaaide en álle trends stuurde.

Renaissance van Miu Miu en Diesel

Merk van het jaar? Geen twijfel mogelijk: dat was het voorheen ingeslapen Miu Miu. Sinds het haar herkenbare minirok opnieuw uitbracht, met talloze memes en verdeeldheid als resultaat, is het Italiaanse merk weer relevanter dan ooit. Verschillende huizen en ketens kopieerden het controversiële stuk en de minirok groeide uit tot een van dé herkenbaarste trends van het seizoen.

Maar daar stopte het niet voor het luxelabel. Ook haar ballerinaschoen was ontzettend populair. Hoe gehekeld ook: het past dan ook perfect binnen de Indie Sleaze en ballerinacore trend die nu leeft.

Nog zo’n merk dat eerder ingeslapen was, maar uit zijn assen herrees in 2022: Diesel. Daar zit de Belg Glenn Martens voor iets tussen. Sinds hij het label nieuw leven inblies als creatieve directeur, herwon het zijn plaats op de luxemarkt. Lyst spreekt van een ‘commerciële renaissance’, en da’s nog zacht uitgedrukt. Een jaar geleden herinnerde niemand zich het merk nog, afgelopen juni was hun 1DR handtas het meest gewilde modeaccessoire. Gezien bij onder andere Julia Fox, Kylie Jenner en Rihanna.

Recenter ging ook hun ‘riem die als rok gebruikt kan worden’ viraal. Het feit dat Diesel een extreem herkenbaar logo heeft, helpt wel. Net zoals het feit dat hun kenmerkende stijl recht uit de nillies lijkt te komen, een tijdperk waaruit Gen Z momenteel volop modetrends recycleert.

Barbiecore was de grootste trend van het jaar

Nog een renaissance: die van de kleur roze. Werd er vroeger gegruweld, dan haalde de kleur die reputatieschade dit jaar ruimschoots in. Het begon al op de Grammy Awards, waar meerdere aanwezigen gehuld gingen in hot pink. Maar toen de eerste beelden van de Barbiefilm met actrice Margot Robbie begonnen te circuleren, werden we pas echt wild van alles dat roze is. ‘Barbiecore’: zo heet het als je jezelf volledig in roze kleedt, en het was de grootste trend van het jaar, dixit Lyst. Kim Kardashian was een fervente aanhangster, het hele jaar door.

Maar de ene tint roze is de andere niet. De preferred colour of pink hebben we te danken aan Valentino, die de knalroze tint presenteerde in zijn collectie voor Fall Winter 2022/2023.

Tegenwoordig houdt Lyst zelfs rekening met de trends op de populaire video-app TikTok. Wat blijkt? Onze favoriete ‘TikTok aesthetic’ was die van de #weirdgirl: de hashtag verzamelde méér dan 300 miljoen views op het platform. Bij deze stijl draait het om bewust kleuren, texturen en patronen die clashen te mixen en matchen tot één chaotisch geheel. De Heaven-collectie van Marc Jacobs, die een flinke knipoog is naar de jaren negentig, deed daar nog een schepje bovenop. En je hoeft niet op TikTok te zitten om je als een weird girl te kleden: modellen zoals Kendall Jenner en Bella Hadid gaven er hun eigen draai aan.

Dit waren onze favoriete accessoires

En de schoen van het jaar? De Birkenstocks Bostons, al krijgen sommigen het niet over hun hart om de clogs schoenen te noemen. Tja, critici wennen er maar beter aan, want het is dé stapper van het huidige modetijdperk. In de eerste zes maanden van 2022 stegen de zoekopdrachten ernaar met bijna zeshonderd procent. Ze kwamen vijf keer voor in de verslagen van Lyst in de afgelopen twee jaar en elke it-girl werd er mee gespot. Met een prijskaartje van 135 euro zijn ze niet extreem goedkoop, maar talloze merken brachten inmiddels hun eigen, betaalbare versie ervan op de markt.

De titel van populairste tas gaat dan weer naar Prada’s Re-nylon Re-edition 2000 mini bag. De handtassen van Prada doen het al geruime tijd zeer goed, maar dit specifieke met diamantjes bezette model was het afgelopen jaar werkelijk óveral - en aan de arm van iedereen die ertoe doet. Je betaalt er net geen duizend euro voor, maar gelukkig lieten ook betaalbare merken zich door de tas inspireren.

Al deze trends werden gestuurd door één persoon

In 2022 bewees Bella Hadid opnieuw dat ze de influencer der infuencers is. Want niet alleen in de 35 modeshows die ze dit jaar liep, toonde ze haar talenten, ook naast de catwalk bewijst ze haar sterrenstatus waardig te zijn. Meer specifiek: die van mode-icoon, want haar outfits stuurden gemiddeld een groei van 1.900 (!) procent van de zoekopdrachten naar bepaalde items. Met andere woorden: als Bella het droeg, wilde de hele wereld het hebben, van korsetten tot cargobroeken.

Om af te sluiten met een sprekend voorbeeld: in september circuleerden foto’s van Hadid die nogal katerig ogend door New York slenterde met een stuk pizza. In een onderstuk dat lijkt op een onderbroek, lange witte kousen en de Ugg Mini Platform Boots. De schoenen waren vervolgens overal volledig uitverkocht en dat in minder dan 24 uur.

