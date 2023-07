Dit is sinds kort het populairste modemerk ter wereld

Deze simpele, witte top kost 320 euro maar is toch het populair­ste kleding­stuk ter wereld

Welke trendy items zijn het populairst en welke merken verkopen de meeste kleren? Kortom: wie zwaait met de modescepter? Lyst brengt hier om de drie maanden verslag over uit, en de resultaten van het tweede kwartaal zijn best opvallend. Denk: less is more, een vleugje nostalgie en ja hoor, die ‘quiet luxury’-trend lijkt nu echt door te breken.