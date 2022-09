Dit is de 29-jarige die Walter Van Beirendonck opvolgt als hoofd modeacademie: “Ik doe mijn eigen ding”

“Zelfs toen ik voor het eerst op de modeacademie kwam als eerstejaarsstudent, dacht ik al: zou het niet cool zijn om op een dag deze plek te runnen?” Brandon Wen zegt het met grote fonkels in zijn ogen, die in niets hoeven onder te doen voor de schitteringen van de vele oorbellen en halskettingen die hij draagt. Wat ooit nog een leuke gedachte was, is nu werkelijkheid.

“Nu vergeten mensen niet meer wie ik ben”

De energieke Amerikaan rijfde een van de meest gegeerde jobs in de internationale modewereld binnen, als hoofd van de wereldvermaarde Antwerpse modeacademie en als opvolger van de iconische Walter Van Beirendonck, die de functie vijftien jaar lang ­bekleedde. Wen zal vanaf 15 september, de start van het academiejaar, lesgeven aan de derdejaars en ­leiding geven aan de afdeling.

Zelf pas afgestudeerd in 2019 is het een grote carrièresprong voor de jonge ­designer, die de afgelopen twee jaar onder meer freelancete voor ­Chanel. Dat merkte hij zelf al heel snel. “Twee weken na mijn aanstelling in juni ging ik naar de modeweek in Parijs, en de modeweek is helemaal anders als je een titel hebt. Iedereen is een beetje meer geïnteresseerd en zij sms’en jou in plaats van jij hen, en ze vergeten niet meer wie ik ben.”

Volledig scherm Brandon in een jurk van de jonge ontwerper Amir Torres Darwich. © BELGA

Die pas verworven macht bevalt hem wel, geeft hij grif toe. Zal die hem niet naar zijn hoofd stijgen en leiden tot divagedrag? “Misschien een gepaste hoeveelheid divagedrag. (lacht) Nee, deze job is zoveel groter en belangrijker dan ik.”

Jurken en rokken sinds zijn negentiende

Zijn invloed wil hij vooral ten goede gebruiken. Als ontwerper maakte Wen een collectie voor curvy mensen en heeft hij ook oog voor genderinclusiviteit. “Ik ben zo opgewonden dat ik nu in een positie zit waarin ík die beslissingen kan nemen, en niet hoef te wachten op de sector. Als ik een Aziatisch curvy model op de cover van ons schoolmagazine wil zetten, doe ik dat gewoon.”

Quote Op mijn negentien­de begon ik jurken en rokken te dragen, en dat was toen nog vrij nieuw. Brandon Wen

Zelf is hij ook een uithangbord voor diversiteit en zelfexpressie met zijn onverschrokken kledingstijl. “Op mijn negentiende begon ik jurken en rokken te dragen, en dat was toen nog vrij nieuw. Ik heb het geluk gehad dat niemand ooit nee tegen me zei. Ik hou sowieso geen rekening met negatieve meningen over mij. Ik lig daar niet wakker van. Veel mensen die gekleed zijn als ik zien dat misschien als theater, maar voor mij voelt het heel authentiek aan.”

Hoe voelt het om in de voetstappen van Walter Van Beirendonck te treden?

Met zijn extravagante look is de vergelijking met zijn illustere voorganger Walter Van Beirendonck snel gemaakt. Een groot compliment, vindt Brandon zelf. “Dat maakt dit moment voor mij ook zo mooi. ­Walter maakte deel uit van een ­extreem creatief universum en ik ben blij dat die traditie wordt verdergezet. Net als Walter probeer ik altijd te vechten voor creativiteit, kunstzinnigheid en – bij gebrek aan een beter woord – weirdness.”

Quote Walter is Walter. Hij heeft zijn erfenis nagelaten. En nu is het tijd voor een nieuwe stem en een nieuwe generatie. Brandon Wen

Druk om Van Beirendonck op zijn minst te evenaren voelt Wen niet. “Walter is Walter. Hij heeft zijn erfenis nagelaten. En nu is het tijd voor een nieuwe stem en een nieuwe generatie.” De goedkeuring en steun van Van Beirendonck heeft hij al. “Hij zei me dat ik hem altijd mag bellen als ik hem nodig heb. Maar dat geldt voor iedereen op de academie. Ik voel me extreem welkom. Ook omdat ik iedereen al ken van mijn studententijd.”

Volledig scherm Brandon Wen samen met Walter Van Beirendonck, zijn legendarische voorganger als hoofd van de Antwerpse modeacademie. © Instagram

Zelfs toen al was hij bevriend met zijn leraars. Een traditie die hij graag in ere wil houden. “Dat is het mooie aan deze school. Je hoeft hier geen stoffige docent te zijn die de studenten maar één keer per maand ziet. We zijn allemaal volwassenen en professionals, maar we weten ook wat het leven is. Samen plezier maken is daar een onderdeel van.”

Meer nadruk op mentale gezondheid

Het helpt ook dat Wen als ex-student perfect weet wat het leven aan de modeacademie inhoudt, en dat kan soms hard zijn. In 2018 kwam de modeacademie negatief in het nieuws nadat een van hun studenten zich van het leven beroofd had, vermoedelijk deels als gevolg van de hoge werkdruk.

Mentaal welzijn is dan ook een prioriteit voor Wen. “Ik vind het belangrijk dat een modeschool heel intens is en van een hoog niveau, want de mode-industrie is een moeilijke plek en het is onze taak om onze studenten daarop voor te bereiden. De uitdaging is om die stress te counteren met genoeg fun. Toen ik hier studeerde, voelde ik ook die intensiteit, maar ik beleefde tegelijk een heel leuke tijd. Dat ­gevoel wil ik recreëren.”

Als kind van een Chinese vader en een Spaanse moeder die is opgegroeid in Los Angeles, ziet Wen zijn interculturele achtergrond bovendien als een grote troef voor een school waar meer dan driekwart van de studenten buitenlands is. “In Spanje ben ik geen echte ­Spanjaard en in China geen echte ­Chinees. Al mijn hele leven hoor ik nergens thuis en tegelijk overal. Ik identificeer me daardoor makkelijk met veel verschillende mensen.”

Volledig scherm Als freelancedesigner maakte Brandon Wen ook al pakken voor Café Costume. © rr

Liever Antwerpen dan Parijs?

Zijn droomjob komt ook op het juiste moment. De laatste twee jaar zat hij vaak in Parijs, maar sinds december woont hij officieel weer in Antwerpen. “Ik had het gevoel dat Parijs me afstootte. De jobs droogden op en ook de mentaliteit in ­Parijs lag me niet. Ze houden er een soort bourgeoisie in stand die minder ruimte laat voor experiment, zoals Antwerpen wel toelaat.”

Quote Ik vraag me af of deze job geen teken van de kosmos is dat het aan mij is om de decadentie terug te brengen. Brandon Wen

Zijn toekomst ziet Brandon in L.A., bij zijn familie. “Maar voorlopig is de academie en Antwerpen waar ik moet en wil zijn. Ik ging in de mode dankzij designers als John Galliano en Alexander McQueen. Die extravagantie bestaat niet meer. Ik vraag me af of deze job geen teken van de kosmos is dat het nu aan mij is om de decadentie terug te brengen.”

Wie is Brandon Wen? • geboren in 1993 in Pasadena, Californië

• studeerde in 2019 af aan de modeacademie van Antwerpen

• werkte voor Rick Owens en diens vrouw Michèle Lamy, en voor Maison Lemarié, dat alle pluimen en bloemornamenten voor Chanel maakt

• deed vorig jaar een gesmaakte collab met Café Costume

• werd in juni 2022 aangesteld als hoofd van de Antwerpse modeacademie

