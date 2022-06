Dit iconische K3-kapsel belooft een festivaltrend te worden: zo geef je jezelf kriskras paardenstaartjes

Toegegeven: we hadden nooit gedacht nog inspiratie te halen bij The Spice Girls of de authentieke K3'tjes. Toch ademt hét trendkapsel op sociale media een en al nineties . Maak (opnieuw) kennis met de ‘kriskras’-paardenstaarten: speels én simpel.

De afgelopen jaren waagden we ons aan elegante Franse opsteekkapsels en prachtige driedimensionale bubbelvlechten. We gingen aan de slag met retro krulspelden voor de eighties-look waar iedereen plots weer dol op was en vielen massaal voor de soft bob. En of je nu grote fan bent of net niet: er komt een moment in ieders leven waarop trends uit je jeugd opnieuw opduiken én weer hip worden.

Millennials opgelet dus: de ‘kriskras’-paardenstaarten zijn terug. Jawel, die exemplaren waarbij je, nadat je een zedelijke middenscheiding hebt gemaakt, aan de slag gaat met piepkleine rekkertjes om een kruis op je kruin te creëren. Je werkt je kapsel af met twee speelse paardenstaarten. Het geeft je look een behoorlijke Baby Spice-touch. Of dichter bij huis: je waant je een van je muzikale jeugdhelden, Karen, Kristel of Kathleen.

De perfecte festivallook

Het kapsel is misschien even wennen, maar de voordelen zijn talrijk. Het is ideaal om je haren uit je gezicht te houden en je steelt de shows op alle festivals die deze zomer op de planning staan. En het beste? Het is poepsimpel: je hebt er enkel een haarborstel en wat elastiekjes voor nodig.

Nadat het filmpje van haarstylist @wendypearlorr viraal ging, nam gebruikster @erinduganjurchak op videoapp TikTok de proef op de som en bewees ze nogmaals hoe eenvoudig het kapsel uit de jaren negentig is. Ze steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken: “Het is makkelijk en zo schattig!”

Zo doe je het zelf

Wil je het thuis zelf eens uit te proberen? Dit is het stappenplan (in chronologische volgorde, niet kriskras door elkaar):

1. Maak een middenscheiding met een kam, zodat je een nette, rechte lijn krijgt.

2. Neem twee kleine haarlokjes aan de voorkant en knoop ze, weg van de middenlijn, vast met elastiekjes.

3. Neem diezelfde haarlok, draai de lok en trek je haren naar de andere kant, neem wat extra haar en knoop de haarlok met een nieuw elastiekje. Herhaal aan de andere kant, zodat je een kruis creëert over de scheiding heen.

4. Werk af door de afgewerkte lokken te touperen en geef je kapsel eventueel nog wat extra volume met haarlak. Je kan de handeling ook nog eens herhalen voor een extra speels kapsel.

