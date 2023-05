Dit eeuwenoude poeder doet je haar sneller groeien. Klopt dat? Experts: “Voor dit haartype is het nuttig”

Van conditioners en haarmaskers tot serums en haaroliën: we houden van een stel gezonde lokken. Maar hoe bekom je nu die lange, weelderige haardos? Sociale media prijst massaal chebe-poeder. Wat is het en doet het je haar écht sneller groeien? Twee experten leggen uit. “Na één nacht merk je niet veel verschil.”

Stralende, lange lokken op tijd voor de zomer? Dan moet je chebe-poeder zeker eens proberen. Het wordt gemaakt uit de zaadjes van een plant die je enkel in de Guéra-regio in Tsjaad, een land in Centraal-Afrika, vindt. En het wordt door vrouwen uit die regio al eeuwenlang gebruikt om hun haar dik en glanzend te houden.

Ook voor je haargroei zou het wonderen doen, beweren nu talloze mensen op sociale media. Daar is het poeder een grote hit. Zo heeft de hashtag #chebepowder zo’n 29 miljoen views op de video-app TikTok. Levert dit schijnbare topproduct echt langere lokken op? Dermatologen Thomas Maselis en Ilan Karavani verklaren.

Zo gebruik je het best

“Het poeder is een soort natuurlijke conditioner”, zegt dermatoloog Ilan Karavani, die te rade ging bij zijn collega Weslande Olysse uit Ivoorkust. “Traditioneel wordt het poeder aangelegd met wat water en dan over de vochtige haren verveeld.” Maar je kan het poeder eveneens met wat (haar)olie of conditioner mengen.

Je haarlokken met het mengsel insmeren, invlechten en dan een nachtje laten intrekken, tonen de video’s op TikTok voor. De volgende dag word je wakker met een bos prachtige, weelderige haren, pochen sommigen. Toch niet, vertelt experte Olysse aan dr. Karavani. “Na één nacht merk je niet veel verschil.”

Volledig scherm Huidexperte en haargroeispecialiste Weslande Olysse. © rr

“Idealiter smeer je je haar een keer of twee per maand in met het mengsel en laat je het een week intrekken”, zegt de dermatoloog. Hoe langer je het laat intrekken, hoe sterker het effect. “De Tsjadische vrouwen laten het mengsel tot zelfs een maand in de haren zitten en dragen er dan bijvoorbeeld een pruik of hoofddoek over. Van tijd tot tijd moet je je haar dan wel weer vochtig maken met een spray, zodat het middel zijn werk kan blijven doen”, aldus Olysse.

Het effect? “Een keratineboost voor je haren”

En dat heeft dus tal van voordelen. “Dit middel kan wonderen doen voor mensen met dof of broos haar, maar helpt ook goed tegen gespleten punten. Het poeder geeft je haren namelijk een ‘keratineboost’, wat ervoor zorgt dat je haar er glanzend, zacht en gezonder uitziet. Het maakt je lokken ook beter kambaar en sterker”, vertellen de experts. En gezond en sterk haar wil nu eenmaal sneller groeien.

Quote Dit poeder is niet voor alle haartypes geschikt. Haargroei-experte Weslande Olysse

Toch is het middeltje geen garantie voor langere lokken, bevestigt experte Olysse aan dr. Karavani. “Er zit niets in dat de haargroei bevordert.” Ook dermatoloog Thomas Maselis beaamt dat. “Je brengt het mengsel met het poeder bovendien vooral aan op de haarlokken en niét op de plek waaruit je haren groeien, de hoofdhuid of de haarwortels.”

Niet voor iedereen en hiervoor moet je opletten

Daarbij is dit poeder ook niet voor alle haartypes geschikt, waarschuwen de dermatologen. “Wie fijn, glad haar heeft, zal hier geen baat bij hebben”, zegt Karavani. “Het zal fijne lokken alleen maar verzwaren.”

“Het is vooral krullend haar dat sneller afbrokkelt, dof en broos is. Een probleem dat mensen met sluik haar zelden hebben”, aldus Karavani. “Heb je toch glad, maar broos haar? Dan kan je het poeder weleens uittesten. Het is een natuurlijk product dat absoluut geen kwaad kan”, bevestigen beide dermatologen.

Volledig scherm © Anthony Redpath/Getty Images

Daarbij haal je een zakje met het poeder voor amper 20 euro al in huis. Maar ook een conditioner of haarmasker met het chebe-extract kan je makkelijk online kopen. Let er in dat geval wel goed op dat je de real deal koopt. Door de grote populariteit van dit ‘wondermiddel’ zijn er ook veel fakes in aanbod. “Vooral zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zijn hier best waakzaam voor”, zegt Weslande Olysse nog.

Lees ook: