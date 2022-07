Dior eist 100.000 euro van Valentino, maar schiet zichzelf in de voeten: “De prijs van één couturejurk?!”

Het was op de Spaanse trappen in Rome te doen. Luxelabel Valentino hield er vrijdag een gigantisch defilé in openlucht, tot grote frustratie van Dior. Het Franse merk eist nu een schadevergoeding van haar Italiaanse rivale, omdat de modeshow naar verluidt de ingang van hun winkel geblokkeerd zou hebben. Een ding is duidelijk: veel bijval krijgt Dior niet. Integendeel. “Ze zouden zich beter focussen op het interessanter maken van hun ontwerpen, dan op zo bekrompen te zijn.”

Drie dingen vallen ons meteen op als we de beelden van Valentino’s modeshow bekijken: hoeveel supersterren er in de menigte te zien waren (van actrices Anne Hathaway en Kate Hudson tot modeveteraan Naomi Campbell), hoe overheersend de kleur roze was (‘barbiecore' is dan ook hip), maar natuurlijk vooral ook het unieke kader.

Valentino’s collectie voor de lente van 2023 werd namelijk voorgesteld in de openlucht, aan een van de grootste toeristische trekpleisters van de Italiaanse hoofdstad: de Spaanse trappen. Het monument bevindt zich in het hart van Rome en geeft rechtstreeks uit op Piazza di Spagna, waar verschillende high-end winkels zich bevinden. Balenciaga, Longchamp, Chanel, Moncler, Dior: stuk voor stuk hebben ze er een vestiging. Toch dreigt alleen dat laatste merk Valentino aan te klagen.

Volledig scherm © AFP

Beste Valentino,

De retailmanager van Dior zou Valentino een brief gestuurd hebben, waarin stond dat de toegang tot hun winkel werd “belemmerd” en dat klanten “de toegang werd geweigerd en bij de slagbomen werden tegengehouden”. Als gevolg daarvan “bleef de winkel leeg, en kon men vanaf de vroege middaguren geen klanten meer ontvangen”. Nog erger vond Dior dat de show op vrijdag gepland was, “een dag waarop de opbrengsten zeker aanzienlijk zijn”.

Quote In 2021 genereerde Dior 64 miljard euro inkomsten, tegenover 1,2 miljard voor Valentino. En Dior verdient aan één couture­jurk al 100.000 dollar, of veel meer. Modewaakhond Diet Prada

Het Franse huis vraagt nu 100.000 euro ter compensatie van de gemiste verkoopcijfers. Indien Valentino niet binnen de vijftien dagen betaalt, zal Dior “de nodige maatregelen nemen om haar rechten te beschermen”. Hoewel Valentino in een brief, verzonden naar de plaatselijke handelaars op 27 juni, toegang tot de winkels garandeerde, meent Dior dat het tegendeel waar was.

Een aanwezige vertelde het volgende aan de Britse krant ‘The Guardian’: “Het was zeker druk: veel mensen keken vanop de straat naar de show en er waren barrières die verhinderden dat mensen het gebied waar de gasten zaten, overspoelden. Ik weet niet waarom Dior deze brief schreef. Elke winkel had er iets van kunnen zeggen.”

Volledig scherm De Dior-winkel aan Piazza di Spagna in Rome. © LightRocket via Getty Images

Petty Dior

Het feit dat hun doorgang belemmerd werd, is dus zeker niet door Dior uit de lucht gegrepen. Toch wordt het Franse merk op het internet nu unaniem als ‘petty’ of zielig bestempeld en circuleren er tal van memes over de kwestie. “In 2018 werd Dior NV door Forbes de grootste modegroep ter wereld genoemd”, zo schrijft de satirische modewaakhond Diet Prada op Instagram. “In 2021 genereerden ze 64 miljard euro inkomsten, tegenover 1,2 miljard voor Valentino. En Dior verdient aan één couturejurk al 100.000 dollar of veel meer. Dus dat ze zo’n bedrag als financiële vergoeding vragen, voelt zielig aan. Om het nog niet over de kostprijs van deze slechte reclame te hebben.”

View this post on Instagram Een bericht gedeeld door Diet Prada ™ (@diet_prada) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook in de reacties is men niet mals voor het Franse merk. “Dior heeft dezelfde ingesteldheid als ik die vijftien minuten te laat naar een belangrijke meeting ga, om vervolgens naar de mensen die op straat mijn weg blokkeren te roepen dat ik ze ga aanklagen.” En ook: “Dior zou zich beter focussen op het interessanter maken van hun ontwerpen, dan op zo zielig te zijn.”

“En als die 100.000 euro wordt uitbetaald, gaat er dan iets van dat bedrag naar de verkopers die normaal een commissie zouden krijgen? Ik gok van niet”, zo schrijft een andere gebruiker terecht. Het wordt nog even afwachten. Modemerk Valentino heeft voorlopig nog niet gereageerd.

